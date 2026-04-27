中市物調券首發放 挨批重複領取嚴重

台中物調券昨天開始發放，大里內新黃昏市場大排長龍，因天氣炎熱，民眾頂著大太陽排隊領取，抱怨連連。（議員江和樹提供）

有人1小時領4次 有人甲市場領完跑去乙市場領 豔陽下排隊未改善

今年第一波物調券昨天正式發放，二十六日起至二十八日發放三天，辦理首日即湧現排隊人潮，多位市議員質疑，物調券活動已邁入第四年，但是重複領取及長輩、身障在太大陽底下排隊的情形仍存在，人人撐傘來遮陽，而來領取很多是老面孔，有人一小時排隊領四次，還有人甲市場領完跑去乙市場領取，市府都未有任何改善。

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經發局︰採蓋手印方式識別與管控

經發局表示，針對使用行動輔具的長者或身心障礙者，發放現場主動協助並提供優先領取服務，減少等候時間；至於有部分民眾重複領取情形，經發局已採取蓋手印方式進行識別與管控，避免重複領取情形發生，並將持續檢討更完善的防範機制。

使用行動輔具、身障者可以優先領

民進黨市議員曾朝榮表示，他昨天前往北屯東光、金谷多個市場了解發放情形，問題還是一樣，來領取都是老面孔，有人在同一市場重複領取，還發現有人從甲市場領完跑乙市場領取；此外，大排長龍問題也是存在，台中昨天的天氣相當好，老人家及身障者排隊領取，相當辛苦。他更強調，效益相當有限，市府應該修正此一政策。

議員︰創造多少效益？ 須檢討修正

民進黨議員黃守達表示，物調券發放現場人潮踴躍，卻也屢屢出現民眾領取後再次排隊、重複領取的現象，更有一位市民指早上在市場花一小時排隊四次，再拿物調券與熟識攤商換取現金，現賺八百元，他不滿的表示，年年發放物調券，究竟創造多少帶客效益？此政策有檢討修正的必要。

民眾黨議員江和樹表示，物調券昨天發放首日，日正當中十二點多，民眾頂著大太陽撐傘排隊，現場大排長龍，這麼熱的天氣真的會中暑，強調他支持這個活動，但是現在發放的方式，民眾不是擔心下雨，就是要被太陽曬，難道沒有更好的發放方式嗎？希望市政府能改善，想出更好的方式。

經發局表示，今年物調券共發放三十五萬份，全市設有一〇七處發放場域，經發局針對人潮集中的市場及夜市已增設第二兌換窗口並強化現場管理。

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