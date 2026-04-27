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    首頁 > 生活

    統測第二天 平均缺考率近6％

    2026/04/27 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    四技二專統測昨進入第二天試程。 （記者楊綿傑攝）

    四技二專統測昨進入第二天試程。 （記者楊綿傑攝）

    今年四技二專與二技統一入學測驗昨順利落幕，兩項考試合計報名人數達七萬一五六八人，平均缺考率四技為五．九五％，二技為五．八八％，違規事件共一八八件，最常見情形為「攜帶手機入場」，其次為「未攜帶准考證」，後續將於五月十四日寄發成績單。

    技專校院入學測驗中心統計，今年四技考生共六萬五八〇二人、二技考生五七六六人，較上學年度減少一〇三三人。四技平均缺考率較上學年度增約〇．〇五％、二技平均缺考率較上學年度增約〇．五二％。

    昨首節考專業科目（二），其中商業與管理群的會計學與經濟學，連結產經脈動，將台灣半導體產業融入命題，全中教試題評論教師群認為，整體章節分布平均、掌握核心概念成得分關鍵。

    第二節考數學，全中教試題評論教師群分析，數學A整體試題難度中偏易，命題邏輯直觀且計算流程簡化，多數考生手感應是「寫起來相當順手」。而數學B的考題需要複雜計算能力的題目較少，大多題目僅依判斷思考加上簡單的計算就可以選出答案。但以堰塞湖為情境入題的數學C，基本題型消失、考生易陷入數學泥沼，為近三年最難，預期前標將下降。

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