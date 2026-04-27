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    首頁 > 生活

    甘肅團翻車1死12傷 3人住院、20人繼續行程

    2026/04/27 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    台灣團24日在甘肅發生翻車意外，釀1死12傷。交通部觀光署表示，此為喜鴻旅行社辦理「旅客親友自組團體」赴大陸四川九寨溝旅遊，目前9人已出院，3人於醫院治療中。（記者黃宜靜攝）

    台灣團24日在甘肅發生翻車意外，釀1死12傷。交通部觀光署表示，此為喜鴻旅行社辦理「旅客親友自組團體」赴大陸四川九寨溝旅遊，目前9人已出院，3人於醫院治療中。（記者黃宜靜攝）

    台灣團廿四日在中國甘肅發生翻車事故釀一死十二傷，交通部觀光署表示，受傷的十二人中九人已出院，三人於醫院治療中；旅行社則表示，住院的三名旅客恢復狀況良好，留院觀察治療中，經討論後，約三分之二、二十人將進行後續行程，旅行社已派出另一名領隊陪同。

    觀光署表示，該團為喜鴻旅行社辦理「旅客親友自組團體」，至中國四川九寨溝旅遊，行程時間為四月廿日至五月一日。在廿四日下午搭乘甘加秘境景區遊園車時，車上十五名旅客（含一名領隊）發生翻車意外。

    喜鴻旅行社副總藍一晴說明，目前治療中的三名旅客恢復狀況良好，持續留院觀察中，其餘未受傷旅客已先回飯店、經討論該團約二十人將持續進行後續行程，旅行社已派另一名領隊陪同，原領隊則留下陪同家屬處理後續相關事宜。

    台北市旅行商業同業公會理事長陳怡璇表示，事件發生後，公會即刻啟動緊急應變機制，主動掌握承辦業者及旅客狀況，業者已成立緊急處理小組，於當地安排醫療、現場協調與人員安全維護及旅客關懷機制等，全力協助受影響旅客獲得妥善照顧。

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