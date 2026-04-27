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    首頁 > 生活

    廚餘養豬明年退場 營養午餐清運費恐大漲

    2026/04/27 05:30 記者楊媛婷、楊綿傑／台北報導
    學校午餐產生的後續廚餘處理費用明年起可能高漲。（資料照）

    學校午餐產生的後續廚餘處理費用明年起可能高漲。（資料照）

    廚餘養豬將於明年元旦起全面退場，且下學期起各縣市都推動學校午餐免費，中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會指出，預期廚餘處理費明年起將大幅增加，呼籲廚餘處理費應和學校午餐費脫鉤，確保食材品質。教育部表示，持續推動「取用適量、珍惜食物」觀念，也與農業部及環境部合作，強化在地食材運用，協助學校觀察剩食情形並調整供餐模式。

    團膳籲廚餘處理費和餐費脫鉤

    為提高生物防治安全，農業部推動明年元旦起廚餘養豬全面退場，今年則鼓勵廚餘養豬戶轉型，環境部評估明年仍每天有三百卅噸廚餘無法多元利用，只能焚化掩埋處理，其中廚餘多來自學校午餐剩食，餐盒公會全聯會理事長陳明信憂明年廚餘處理清運費用恐提高，甚至翻倍成長，但各縣市學校午餐招標時，多將午餐和清運處理費用合併，隨清運處理費用高漲下，可能擠壓食材費用。

    環境部鼓勵清運業轉為乙級或丙級

    環境部環境管理署署長顏旭明說明，目前廚餘大部分轉為生質能或堆肥，但因相關設施仍要擴充，預估二〇二七年才可全數轉為多元化利用，明年無法多元利用的廚餘將送焚化爐，除注意廚餘和其他垃圾處理配比外，也會鼓勵協助運送廚餘到養豬戶的業者轉為乙級或丙級清運業者，各縣市政府也會鼓勵清運業者擴大量能，清潔隊也會投入處理。

    顏旭明表示，環境部每兩週會和各縣市政府開會，隨時注意廚餘清運狀況，地方政府也會協助監控注意清運費用。

    教部：學校應持續落實源頭減量

    針對學校午餐，教育部說明，環境部已訂有「校園廚餘管理及處理原則」，提供各縣市參考運用，地方政府應建立教育單位與環保單位橫向溝通管道，並協調廚餘去化作業方式，教育單位除依環保單位分類及排出方式辦理外，將持續落實源頭減量。

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