兒托法訂定20項子法／教團反對監管雲 石崇良：不能隨時調閱

立法院日前三讀通過「兒童托育服務法（兒托法）」，全國各教保團體昨到立院前抗議，呼籲落實子法，保障兒童隱私與家長同意權。（記者廖振輝攝）

「兒童托育服務法」日前三讀通過，衛福部將訂定約廿項子法，其中包括監管雲相關規範。但教保團體擔憂，托育機構將孩子生活影像上傳至監管雲恐侵害孩子個資及隱私，昨呼籲子法應落實避免全面監控、需有家長書面同意、有限度與制度調閱等原則；衛福部長石崇良則強調，相關影像非永久保存，也非隨時可以調閱，不會有隱私洩漏問題。

全面上傳恐危害孩子隱私、個資

昨日廿個教保相關團體集結於立法院訴求「反雲端」，指控上傳監視器影像至雲端將違反兒童權利公約（CRC）、隱私權，且資料可能外洩，存在資安疑慮，訴求捍衛托育專業及勞動尊嚴，但也強調絕非「反監視器」。

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「聲稱上傳到監管雲是輔助管理，根本謊言！」中華民國兒童教保聯合總會總會長蔣叔融表示，托育中心早在二〇二〇年就已經透過監視器管理，若擔憂影像遺失可要求機構增購設備因應，托嬰中心是教育環境，人員需要信任、孩子需要愛，不是設置幾百支監視器就叫做保障，也不能因一起個案就懲罰全台近二〇〇〇家托育中心人員。

中華民國幼教聯合總會總會長葉若蕎則認為，未來托嬰中心孩子脫光光、換尿布都會被拍到，全面上傳恐危害孩子的隱私權及個資，AI時代雲端很容易遭駭，建議政府考量資安風險，與社會更多對話。

衛福部長石崇良則表示，過去曾發生一些兒少保護爭議事件，調查過程中發現影像資料遺失，因此「兒托法」規劃監管雲等相關方式，衛福部會與相關團體討論執行細節，並透過子法規範。

石：異地備援 不會永久存放

石崇良強調，監管雲是「異地備援」概念，重點在於存放，而非直接使用，且監管雲資料過一段時間後就會刪除，並不會永久存放，更不會隨時可以調閱，不會有隱私洩漏問題。

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