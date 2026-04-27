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    首頁 > 生活

    自由日日Shoot》唾液快篩試劑 立驗8種毒品

    2026/04/27 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    唾液棒沾滿唾液並插入試劑，靜待數分鐘就可檢驗哪種毒品反應呈現陽性。 （記者吳亮儀攝）

    唾液棒沾滿唾液並插入試劑，靜待數分鐘就可檢驗哪種毒品反應呈現陽性。 （記者吳亮儀攝）

    去年十一月「毒品唾液快篩試劑檢測」執法新制上路，這款快篩試劑可以檢測八種毒品，包括安非他命、大麻，以及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類，初犯就可處三年以下徒刑、併科卅萬元以下罰金。

    毒品唾液快篩試劑可檢測毒品種類包括苯二氮平類、大麻、依托咪酯類、鴉片類、愷他命、甲基安非他命、4︱甲基甲基卡西酮、安非他命。受測者將採集棉棒放嘴內數分鐘使其吸飽唾液，再插入試劑內，便可測試有無毒品反應。

    台北市刑事警察大隊毒品查緝中心隊長吳宜家表示，毒駕攔檢通常會和酒駕攔檢一起做，只要現場員警發現車內和駕駛有異樣，例如白粉、精神渙散、有吸食器具或有毒品前科，並對駕駛說明流程且簽署同意書後，現場就能採檢唾液做快篩，若檢測陽性，就需到警局作筆錄並驗尿。

    喪屍煙彈肇事致死率高

    依托咪酯類為第二級毒品，原本是一種作用時間極短的靜脈注射麻醉藥物，主要用於全身麻醉鎮靜劑，具成癮性，卻被毒販將其混和化學原料，製成電子煙油，以電子煙方式施用，它也是近年毒品問題大宗之一。

    吳宜家指出，近期最麻煩的毒駕問題，最常被使用的毒品當屬依托咪酯類，很多檢測到的吸毒駕駛都呈依托咪酯類陽性反應，吸食後常斷片、不受控、全身發抖，甚至邊開車邊吸食，造成他人死亡機率很高。

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