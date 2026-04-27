自由日日Shoot》去年釀11死、今年1月4死 毒駕肇禍列頭號交通威脅

交通部和警政署合作，將毒駕並列為與酒駕同樣的危險駕駛防治重點。圖為台北市警察局執行酒駕、毒駕攔檢勤務。 （記者吳亮儀攝）

酒駕致死傷人數逐年下降，新威脅是「毒駕」！今年僅一月份就釀四死，逼近去年死亡人數一半，可能還有毒駕黑數沒被揭露，交通部今年起將毒駕列為頭號交通公共威脅，比照酒駕共列危險駕駛防制。

酒駕致死傷人數下降64％

二〇一二年「葉少爺」葉冠亨酒後駕駛豪車以時速破百公里高速在高雄市區狂飆，撞上垃圾車波及多名路人致死，引爆全民公憤，民怨直接推動俗稱「葉少爺條款」修法，提高酒駕致死刑責。立法院會本月十七日三讀通過「刑事訴訟法第一〇一條之一條文修正案」，將刑法的不能安全駕駛罪（如酒駕、毒駕、睡眠不足等）納入擴大預防性羈押適用範圍。

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酒駕釀死傷人數在二〇一一年曾達高峰，高達二萬四九八〇名死傷，因酒駕罰則加嚴、各縣市強力稽查、開罰以及「酒後不上路」等宣導，逐步下降，去年死傷人數降到八八九四名，下降六十四％。

雖然酒駕防制成效逐漸展現，但毒駕釀死傷愈趨嚴重。去年九月，新北市陳姓女子吸食二級毒品安非他命、三級毒品愷他命及含有俗稱喪屍煙彈的依托咪酯電子煙後毒駕遇臨檢拒檢，導致新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫遭衝撞被拖行身亡，引發全民公憤，關注毒駕問題。

毒駕釀死傷黑數難以發現

去年十一月，交通部與警政署推動「毒品唾液快篩試劑檢測」執法新制，員警執行酒測勤務或攔檢時若發現疑似有毒駕疑慮，例如車內有疑似毒品、或駕駛有毒品前科、開車不穩，可現場做唾液快篩檢測，陽性可報檢察官許可，強制採集尿液、血液送驗並移送法辦。

去年因毒駕釀死亡人數達十一人、受傷人數一三二人，光是今年一月就有四人死亡、四十九人受傷。警方私下也認為，過往可能有很多毒駕釀死傷的黑數未被發現，應把毒駕問題重視程度提高。

交部研議官網定期公布死傷人數

交通部路政道安司長吳東凌表示，去年修法後把快篩試劑法制化，可讓毒駕黑數浮上檯面，除了酒駕外，已確定將和警政署把毒駕列為首要重點執法項目。

吳東凌說，除了請警政署強力執法、查緝，交通部的宣導作法也要改變，以往只有講不要酒駕，今年起要變更為「酒駕、毒駕」防治共列為重點宣導項目，並研議定期在交通部「道安總動員」官網上公布死傷人數統計。

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