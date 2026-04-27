春雨助攻 高雄農業旱情解除

這波春雨對台南地區水情雖助益不大，但曾文水庫整體庫容量仍比2021年、2023年同期多上1/3。（資料照）

台南地區蓄水量高於百年大旱 農水署：仍須謹慎

我國中南部直到今年四月初水情吃緊，隨春雨連續助攻，農業部農田水利署昨表示，高雄地區農業旱象已完全解除，台南地區水情仍須謹慎，但隨近年推動農田水利軟硬體建設與清淤，曾文與烏山頭水庫蓄水量仍比二〇二一年、二〇二三年同期多逾三分之一。

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農水建設與清淤 提升蓄水量

依經濟部水利署各水庫有效蓄水率顯示，目前烏山頭水庫達五十八．七％，曾文水庫為十五．六％；牡丹水庫五十三．一％。高屏溪攔河堰進流量之前最低為七．二每秒立方公尺（CMS），目前已穩定回升到十六．五CMS。

目前已進入汛期，農田水利署已完成全國超過三萬九千處農田水利設施初複檢與改善，清淤總長度達四三四公里、量體逾十萬立方公尺，農田水利署署長蔡昇甫表示，春雨降雨集中在高雄集水區，隨該區一期作抽穗期將於四月底結束，高雄農業水情旱象已解除，台南地區則因近年著重清淤加大庫容量以及農田水利設施的建設和修繕、提早調控水資源等，雖這波春雨進帳不大，但曾文與烏山頭水庫蓄水量比幾年前百年大旱時多了不少。

蔡昇甫表示，依國內外長期氣象預測顯示，今年下半年將轉為聖嬰年，若颱風挾帶狂風豪雨襲台，將會透過近年引進的智慧科技防洪，如在農田水利渠道關鍵節點結合遠端攝影監控，結合氣象雷達迴波圖等運算後，可決定水閘門開關時機。

蔡昇甫指出，豪雨也常引起土砂災害並影響水流，改變速度之快已非人工可掌握，經由系統運算可大幅縮短判斷時間，透過科技導入，大幅減少災害搶修與復原的時間，過去導水路若被沖毀，通常須花卅天以上時間修復，現在只要十天，大幅增加防災韌性。

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