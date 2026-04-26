視察嘉市西區運動館 卓揆盼運動生活化

嘉義市西區全民運動館，預定九月九日啟用。（記者王善嬿攝）

承諾協助KANO棒球場改善提升 羽桌球館新建工程待評估

行政院長卓榮泰昨視察嘉市西區全民運動館興建工程，市府簡報指出，場館七月竣工，預定九月九日啟用，並提出「西區運動園區二期：羽桌球館新建工程」一．九億元、KANO棒球場高空照明經費需求三六三八萬元及LED大螢幕三五〇〇萬元等經費需求。卓揆回應，會與運動部研議協助KANO棒球場持續提升，羽桌球館還有其他縣市爭取，計畫經費待精算評估。

請繼續往下閱讀...

斥資6.1億元 運動館預定9/9啟用

卓揆昨由嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、林倩綺等人陪同視察，市府簡報，場館位於劉厝里市民農場原址，基地面積約三公頃，總經費由原先三．五億元增加至六．一億元，其中中央補助二億元，其餘增加經費皆由市府自籌，建造「綠建築銀級標章」現代化場館，設有全齡體能訓練場所。

卓揆表示，中央自二〇二一到二〇二五年補助嘉市運動設施與整建工程共四案、經費三億一〇一七萬餘元，市府有很好的經營能力與財政紀錄，未來與中央合作相信更密切，讓運動更生活化、普及化，期許西區場館未來做好營運，讓民眾喜歡來，也愛來這裡。

黃敏惠指出，西區場館從荒地到即將落成，就是克服無數挑戰後的成果，運動園區二期計劃羽桌球館新建工程，期待中央協助推動。

王美惠說，西區場館是她上任立委後，積極爭取的重要建設之一，未來運動部規劃推動規模較小的「樂活運動中心」，她會持續爭取更多室內運動設施，提升市民生活品質。

黃敏惠籲請中央 支持輕軌藍線

此外，黃敏惠昨再呼籲中央早日核定補助「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫（輕軌藍線）」。卓揆回應，須從均衡台灣及軌道專案來處理，未來台灣還有幾千億元軌道建設正規劃，常年預算難支應，還要與主計單位討論因應，若政院版「財劃法」通過，讓中央更有能力及財政彈性，有助於加速軌道建設推動。

行政院長卓榮泰（右二）昨視察嘉義市西區全民運動館。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法