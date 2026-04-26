林內擬普發3千元 被質疑「合法買票」

鄉長：仍需代表會審議通過

雲林林內鄉長劉姿言昨天表示，將普發現金、鄉民每人三千元，草案已送代表會，預計五月定期會審議，最慢年底發放，但被質疑為爭取連任，有「合法買票」疑慮。劉強調，該案需經代表會審議通過後才會辦理，沒有任何買票或政治操作的意思。

無黨籍劉姿言曾被鄉民提起罷免，成功通過第一階段，但二階連署人數未達標準，罷免案不成立，這次她將爭取連任，民進黨提名現任縣議員、前鄉長張維崢回鍋挑戰，對劉的連任造成相當大的壓力。

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劉姿言表示，因應國際情勢及物價上漲，因此在不影響鄉內各項基礎建設下，已將普發三千的草案在上週送交鄉代會，預計五月定期會排審，後續會依照審議結果辦理作業。近年來公所對於各項經費撙節開支、能省則省，鄉庫內有四億多元財源，普發現金預計有超過一．六萬名鄉親受惠，總支出金額近五千萬元，最慢年底前發放。

消息一出，地方反應兩極。有民眾表示，普發現金對林內鄉民可說是小確幸；也有民代指出，此政策在選前提出，難免引發「合法買票」聯想，若否決恐被質疑阻擋民眾福利，讓代表們相當為難。

鄉代會主席許林玉琴表示，提案時機確實較敏感，但仍需五月七日開議後討論；劉姿言回應，該案需經代表會審議通過後才會辦理，不希望把事情政治化。

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