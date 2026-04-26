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    首頁 > 生活

    鳳梨好筍季關廟起跑 質優引人潮

    2026/04/26 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    台南鳳梨好筍季關廟主場活動開幕，展售地方優質農產。（記者吳俊鋒攝）

    台南鳳梨好筍季關廟主場活動開幕，展售地方優質農產。（記者吳俊鋒攝）

    台南鳳梨好筍季昨由關廟主場活動開幕，市長黃偉哲為產業代言，邀請各界共享香甜好滋味，區公所安排表演節目迎賓，結合趣味遊戲，熱鬧行銷地方特色，現場除鮮果品嘗，更準備五百罐汽水大請客，遊客盡情採買，非常熱鬧。

    台南鳳梨好筍季在關廟山西宮前開幕，黃偉哲宣示活動起跑，他說，市府積極開拓農產品海外通路，今年三月率團參加東京食品展，初步接單金額突破五億元，對農民與業者都是極大鼓舞。

    黃偉哲表示，關廟、龍崎、新化等地的鳳梨與竹筍，遠近馳名，市府穩固外銷之餘，更跨區整合舉辦旗艦型鳳梨好筍季，擴大推廣力道，並促進觀光，讓更多人認識台南優質物產。

    南市農業局預估台南鳳梨今年收成量約五．二萬公噸，關廟區就占了將近一半，堪稱全國指標，綠竹筍也很有名，纖維細嫩、口感清脆如水果，值得推薦。

    此外，佳里區牛蒡節也在昨天登場，雖然受到氣候影響，牛蒡收成銳減，栽種面積也逐年縮小，但佳里區農會持續舉辦牛蒡節推廣行銷，希望民眾看見在地特色產業的韌性與發展。

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