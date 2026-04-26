學甲上白礁謁祖遶境 200神轎、陣頭齊聚

集和宮蜈蚣陣鳳尾新造型。 （記者楊金城攝）

蜈蚣陣龍頭鳳尾新造型首出陣 真人藝閣沿路丟灑小禮物 住戶設香案接駕 非常熱鬧

國定民俗台南學甲慈濟宮「上白礁」謁祖遶境祭典昨登場，開路先鋒集和宮人力扛行的蜈蚣陣，帶領神轎、藝閣、陣頭、輦宮等遶境隊伍出發，慈濟宮開基保生二大帝神轎在後壓陣，抵達將軍溪畔白礁亭舉辦祭典、請水火，沿途商家住戶擺設香案接駕，排隊跪地躦轎腳、躦蜈蚣陣祈求平安，非常熱鬧。

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今年平常年 祭典活動舉辦1天

學甲慈濟宮奉祀八七六年歷史的保生二大帝神像，三六五年前由李姓祖先跟隨明鄭軍隊迎請來台，在學甲頭前寮將軍溪畔登陸，被喻為台灣保生大帝開基祖廟，「學甲上白礁」遙祭先民象徵飲水思源、薪火相傳，每四年一次大遶境稱為「學甲香」，是台南濱海五大香科之一。「學甲上白礁」在二〇二二年列入國家重要民俗。

今年平常年，「上白礁」舉辦一天的祭典遶境，昨晨各宮廟約二百個神轎、陣頭在慈濟宮廟埕集合，向大道公參拜後，後社角集和宮蜈蚣陣先遶行慈濟宮廟埕三圈，去煞避邪後帶路出發，神轎、陣頭、藝閣等遶境隊伍長達五公里，緩緩前進，最後壓陣的慈濟宮保生二大帝神轎直到中午過後，才由慈濟宮董事長王文宗扶轎走出廟埕，沿途家戶擺香案虔誠迎接神轎和香陣。

集和宮蜈蚣陣在相隔半世紀後，蜈蚣公的「龍頭」、「鳳尾」重新製作，昨天新造型首次出陣，上有卅六神童，吸引信眾前來躦蜈蚣；而在學甲上白礁遶境中，真人藝閣以各類鄉野軼聞、神話故事、歷史演義、戲曲劇目為題，相當吸睛，是上白礁一大特色，如學甲羅姓角八仙棚、東竹圍東鎮府八美圖、中草坔中隆宮紡車輪、三角仔清保宮八仙過海等。

信眾為還願 擔馬草水、掃香路

包括蜈蚣陣在內的藝閣，沿路丟灑糖果、餅乾等小禮物，有信眾拿出雨傘、網子、紙袋來接；田龍舘宋江陣、中社宋江陣、中角謝姓獅團金獅陣、錦湖吳保宮的宋江陣等武陣，也在遶境隊伍內。

上白礁中還有信眾擔馬草水、手持新掃帚掃香路為還願，昨晚在頭前寮舉辦祭典、請水火儀式後，返回慈濟宮依序入廟，完成今年謁祖遶境。

集和宮蜈蚣陣龍頭，為學甲上白礁領頭出發。 （記者楊金城攝）

學甲上白礁遶境，真人藝閣中有東竹圍八美圖，相當吸睛。 （記者楊金城攝）

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