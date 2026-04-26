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    首頁 > 生活

    珍藏手工紀念冊58年 8旬翁尋袍澤

    2026/04/26 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    莊政雄退伍時送給袍澤的手工紀念冊。（南投縣議員廖梓佑提供）

    莊政雄退伍時送給袍澤的手工紀念冊。（南投縣議員廖梓佑提供）

    有一種友誼是珍藏六十年仍不忘，想要找尋重聚！住台中的張姓八旬老翁，珍藏退伍時莊姓同袍手工製作的退伍紀念冊和照片，南投縣議員廖梓佑受託尋人，因莊姓弟兄附上的地址現已不在，上臉書社團請網友幫忙提供線索，很快就有回應，遺憾的是莊老先生已過世多年，軍中好友無法再續前緣。

    可惜無緣再相見

    「人生走到這個階段，『再見一面』的願望，很簡單，卻也不容易！」南投縣議員廖梓佑接下朋友拜託的尋人「超級任務」後，有感而發地說了這段話，因託她尋人的是八十一歲的張良吉，想找退伍後失聯五十八年的軍中好友莊政雄，張老先生雖有莊政雄留的住址，但現已找不到該舊址。

    為幫老人家圓夢，廖梓佑到地方臉書社團PO文，並附上張老先生提供的退伍紀念冊、莊政雄年輕帥照，希望網友能提供線索。很快地就有二位網友回應，其中一位網友是莊老先生的遠親，她表示，莊已過世快廿年；另一位網友則透露，莊老先生年輕時當木匠，現在只能思念了。

    儘管無法一圓張老先生的夢想，但張良吉和兒女仍很感激，女兒在廖梓佑的貼文下方留言感謝，她說，看到父親珍藏莊老先生精美的手工作品，積極鼓勵父親圓夢，雖然得知莊老先生已過世，但相信他在天之靈，一定可以感受他們父女的敬重和想念。

    莊政雄退伍時送給袍澤的手工紀念冊，首頁有他的墨寶。（南投縣議員廖梓佑提供）

    莊政雄退伍時送給袍澤的手工紀念冊，首頁有他的墨寶。（南投縣議員廖梓佑提供）

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