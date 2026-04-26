台中焚化廠歲休停收垃圾？ 環局：屬違規會罰

文山焚化廠年度歲修，有社區貼出公告「文山、后里及烏日焚化廠配合文山廠共停歲『休』，四月二十二到二十六日暫停收垃圾進廠」，因此社區環保清除公司也停收垃圾，對此，環保局嚴正澄清，目前僅文山廠尚在歲「修」，且台中市焚化廠歲修，都不會影響民生垃圾收運。

環保局表示，目前未收到有社區反應有清除公司暫停收運垃圾，由於公告無社區及清除公司名字，如果查出是哪家清除公司違規不清運垃圾，將懲處轉量或是減量收運。

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環保局指出，為維持台中市焚化廠處理效能，文山、后里及烏日三座焚化廠每年皆會進行二次「歲修」作業，並循例採三廠輪流歲修、相互支援調度方式，達到分流車潮及調控焚化廠垃圾貯坑存量，維持穩定去化能力。

環保局說，目前除文山廠尚在歲修，后里及烏日廠均已完成上半年度歲修，且透過妥善調度，原送往文山廠的廢棄物目前亦分流至后里廠及烏日廠持續收受處理。

環保局強調，台中市焚化廠歲修期間秉持優先處理民生垃圾為主，一般事業廢棄物為輔，確保民生垃圾在焚化廠歲修期間不受影響，並無因文山廠歲修導致民生垃圾停止收受致無處可去的情形，相關分流調度環保局亦會透過台中市廢棄物清除處理商業同業公會公告周知。

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