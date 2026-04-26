台中機場旅服18點打烊 4成旅客遭海放

台中市議員楊典忠批評，台中機場旅遊服務中心晚上6點後就放空城。（楊典忠提供）

1天11航班遊客找嘸人詢問 觀旅局︰協調觀光署服務台延至晚上11點

台中國際機場國際航線快速擴增至廿六條，一天有多達十一班來自日本等地的航班晚上六點後才抵達，但台中機場旅遊服務中心竟然晚上六點就打烊，台中市藍綠議員均看不下去，痛斥公務員準時上下班，機場旅服中心「唱空城計」，讓入境遊客陷無人可問窘境；觀旅局長陳美秀指出，已協調交通部觀光署的台中機場服務台，比照桃園及高雄國際機場研議延長服務到晚上十一點。

請繼續往下閱讀...

每天29航班入境 最晚夜間9點多

民進黨議員楊典忠指出，台中機場一天廿九班入境航班中，有多達十一班在晚上六點後抵達，最晚航班夜間九點十分才落地，約占全日航班的卅七．九％、接近四成，旅客來自香港、澳門、日本成田、熊本、沖繩等，但市府設在台中國際機場的旅遊服務中心，竟然晚上六點就下班，這四成國際旅客入境後若有住宿、交通等疑問想找人諮詢，卻只看到「無人旅服中心」，必須自求多福。

議員批國際機場沒國際級服務

楊典忠質疑，市府每年編列約三百卅五萬九千元作為台中市旅遊服務中心營運與人員經費，卻未配合航班時段擴大服務範圍，仍「朝九晚六」上下班，晚上六點後旅服中心就唱空城計，國際機場沒有國際級服務，台中市號稱國際城市卻貽笑國際。

中市旅服中心 每年編經費335萬

國民黨議員陳政顯也看不下去，諷台中市公務員「真的很有效率」，不管還有航班降落，下午六點一到準時下班，機場是台中市的門面，觀旅局一向以「台中好好玩」宣傳觀光，沒有服務的旅服中心讓外來客第一印象就扣分，「哪裡好玩」。

觀旅局指出，台中機場目前有交通部民用航空站台中航空站旅客諮詢服務處、交通部觀光署台中機場服務台及台中市觀旅局所屬旅服中心；陳美秀說，地方政府設的旅服中心均是依交通部觀光署補助計畫辦理，台中與松山機場及高雄機場旅服中心的營運時間均是到下午六時；但交通部觀光署目前在桃園及高雄所設的國際場旅客服務中心，營運時間均到晚上十一點，僅台中到下午六點，已協調觀光署比照高雄及桃園延長到晚上十一點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法