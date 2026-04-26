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    首頁 > 生活

    「迎尪公」 登錄北市無形文化資產

    2026/04/26 05:30 記者孫唯容／台北報導

    台北市文山區公所以地方特產鐵觀音茶，結合綠竹筍舉辦的「文山茶筍節」，昨上午重頭戲「迎尪公巡田園」在木柵忠順廟熱鬧登場。文山區公所表示，「台北迎尪公」民俗，源於福建安溪移民信仰，主要奉祀尪公（保儀大夫），以農曆三月遶境、巡田園、九年輪祀特色著稱，該活動在文山地區已有超過二六〇年歷史，是台北地區重要農業祈福活動，今年正式登錄為台北市無形文化資產，「巡田園」為其中之一。

    文山地區傳承260年歷史

    文山區公所指出，當時的農友為了守護茶園與農作物，祈求減少病蟲害，都會恭請台北市木柵忠順廟的尪公乘坐鑾轎巡視田園，但傳統文化一度中斷十年，最終在二〇一六年復辦，持續傳承珍貴文化資產。台北市長蔣萬安昨扛起尪公輦轎，隨隊伍巡行至祭天大典紅壇，與木柵忠順廟董事長陳欽賜共同擔任主祭官，帶領民眾進行祈福，祈求風調雨順、地方平安。

    今年度「台北迎尪公」正式登錄為台北市無形文化資產，未來由木柵忠順廟、木柵集應廟、景美集應廟、萬隆集應廟共同擔任保存者。文山區公所區長鄧淞駿說，「迎尪公巡田園」為台北市八大宗教文化活動之一，不少信眾參與 「千人傳轎」及「鑽轎腳」，場面熱絡。

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