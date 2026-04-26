「嘻哈大賞」激戰 高中生包團體、個人冠軍

《源源不絕！嘻哈大賞》昨舉辦現場決賽， 個人組冠軍是桃園高中「minho」作品《被毀掉的乖孩子》。（北水處提供）

第三屆《源源不絕！嘻哈大賞》昨舉辦現場決賽，團體CYPHER組冠軍由「武陵高中、桃園高中、內壢高中、龍潭高中」創作的《一輩子》奪得；個人組冠軍是桃園高中「minho」作品《被毀掉的乖孩子》。三位饒舌界重量級評審皆勉勵學生，入圍即是肯定，「重要是藉由比賽誕生出更多優秀作品」。

95校、108組參賽 初賽吸引25萬次YouTube觀看

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今年活動吸引九十五所學校、共一〇八組創作參賽，網路初賽階段就吸引超過二十五萬次YouTube觀看，點閱率前十團體CYPHER組與前三個人組進入現場決賽。昨活動開場由饒舌導師「老莫」開場，帶來「女士優先」等三首精彩曲目，最後壓軸由嘻哈饒舌團體「Multiverse」帶來作品「有緣作伙」以及首度曝光的新歌「賺」帶來高潮，現場吸引大批饒舌同好響應。北水處長范煥英致詞表示，今年參賽作品、學校都突破新高，甚至有國中生來參與，希望活動能持續舉辦，培養更多年輕嘻哈人才。

評審團由嘻哈龍虎門主理人「國瑞」、學院派饒舌導師「老莫」、戰犯音樂創辦人「陳小律」選出三組「最佳現場演出獎」，最終冠軍由「武陵高中、桃園高中、內壢高中、龍潭高中」團隊創作的《一輩子》奪得；亞軍是朝陽科技大學《問我，甘五想你》；季軍是「世新大學、文藻大學、高雄科技大學」團隊《喂!!這是搶劫》，將登上二〇二六秋out音樂節舞台。

此外，個人組的「最佳個人創作獎」冠軍則為桃園高中「minho」作品《被毀掉的乖孩子》、亞軍為輔仁大學「辛彩薰」作品《接我電話（聽到請回答）（prod. Iledless）》、季軍為輔仁大學「HZzz」作品《為什麼WHY（貓咪四六）》。

評審老莫說，本屆比賽隊伍呈現的風格非常多元，勉勵學生團隊入圍已相當厲害，看到學生展現出不同舞台呈現與表現方式，身為評審而言也是一種學習，同時也受到許多啟發。

評審國瑞老師說，比賽重要的是可以讓更多作品誕生到世界上，觀察到許多參賽作品，具有潛力可以變成好作品，希望同學可以求好心切，用心往更好的作品邁進。

評審小律也說，舉辦比賽能讓大家有動力創作出不一樣的作品，對於年輕學生持續關注嘻哈、持續創作，感到十分肯定。

《源源不絕！嘻哈大賞》昨舉辦現場決賽，團體CYPHER組冠軍由「武陵高中、桃園高中、內壢高中、龍潭高中」創作的《一輩子》奪得。（北水處提供）

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