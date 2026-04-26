爺奶Color Walk高雄場 千人健走蓮池潭

弘道老人基金會引導長者培養規律運動習慣。（弘道老人基金會提供）

弘道老人福利基金會昨天舉辦「爺奶Color Walk高雄場」，吸引超過一千兩百人健走高雄市左營區蓮池潭，活動特別結合預防照顧概念，設置骨密度檢測、生活運用肌力測試、中醫健康諮詢等，透過簡單檢測和互動，讓民眾提早留意身體變化，鼓勵從日常建立健康習慣。

弘道老人基金會表示，健走蓮池潭一圈約三公里，這次共補助近四百位八十歲以上長者、低收與中低收入民眾參與，讓更多原本難以外出的長者有機會走進人群，並動員一百六十位青年志工陪伴、無障礙接送等，降低退化或行動不便長者外出的門檻。

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九十歲的蘇阿嬤是弘道提供居家服務的低收長者，十多年前因感染導致右腿截肢，她每天早上會自行裝義肢、打掃住家、外出買菜，但生活範圍僅限住家周邊。這次特別安排無障礙計程車接送蘇阿嬤，並由青年志工全程推輪椅陪伴，阿嬤高興地說：「十多年沒有這樣出來走走了！」

八十五歲林阿公曾為廚師，也是游泳健將，近年因雙腿膝蓋退化接受手術後，申請弘道居家服務，這次邀超過五十年的老朋友一起參加健走。

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