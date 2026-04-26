高雄中央公園商圈店家 擬延伸人行道營業

中央公園商圈白天人潮稀疏，黃文益認為適合發展夜經濟。（記者葛祐豪攝）

重振商圈 議員建議街頭擺放桌椅 經發局︰一個月內提出具體規劃

隨著商圈移轉，曾引領流行的中央公園商圈（昔稱玉竹商圈）人潮流失，議員黃文益建議高市府研議讓店家合法延伸營業範圍至人行道空間，擺放桌椅營造街頭戶外氛圍；經發局回應將協調相關單位，一個月內提出具體的空間彈性使用與管理規劃 。

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大統五福百貨拆除 更影響人流

經發局為了重振中央公園商圈，去年進行硬體改造工程，營造友善的徒步購物環境；並推出「好店進駐補助計畫」，提供最高一四〇萬的裝潢費補助，人潮逐漸從谷底回升。

黃文益分析，中央公園及新堀江商圈沒落主因，包括商圈北移到巨蛋商圈及瑞豐夜市、高租金、電商崛起及商品缺乏差異化等；雪上加霜的是，大統五福百貨店於今年二月底熄燈，正進行拆除工程更影響商圈人流。

街頭風格獨特 適合發展夜經濟

黃文益指出，中央公園商圈具有獨特的街頭風格，具備夜經濟再生潛力，他建議市府研議讓店家在不影響公共安全與行人通行的前提下，合法延伸營業範圍至人行道空間，擺放桌椅營造街頭戶外氛圍，提升街區活力與特色。

但現狀是店家若嘗試營造戶外氛圍，往往面臨頻繁檢舉與稽查，不過他也提醒，發展經濟勢必面臨與居民生活品質的衝突，包括深夜噪音、環境髒亂、飲酒喧鬧與治安等問題。

經發局長廖泰翔表示，中央公園商圈以「卅五歲以下青年人」為主要客群的定位，涵蓋滑板、刺青、燒肉、酒吧及咖啡廳等店面；他也傾向支持店家彈性使用戶外空間，但需解決時間規範、範圍劃設及確保人行順暢等問題，將於一個月內協調相關單位，提出具體的空間彈性使用與管理規劃。

青年局：須減少對周邊影響

青年局長林楷軒表示，四月份已媒合民間於商圈舉辦嘻哈派對等活動，但規定須於在晚間十點前結束，盡可能減少對周邊居民的影響 。

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