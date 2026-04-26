屏東守護草鴞獎勵金 納長治、萬丹

屏縣多名農友成功記錄草鴞活動，強調明農業生產與生態保育可以並行。 （屏東縣府提供）

田區採行友善農法及架設棲架 每年每公頃可申請最高3.3萬元「生態薪水」

兼顧農業生產與生態保育，屏東縣政府推動草鴞生態服務給付政策，透過獎勵機制鼓勵農友採行友善農法，讓農地成為瀕危物種草鴞的重要棲地，只要農民不使用鼠藥、毒餌、非友善防治網及除草劑，並於田區架設猛禽棲架，即可申請每年每公頃最高三．三萬元生態給付獎勵金，宛如領取生態薪水。

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2022年開辦 全縣參與面積逾95公頃

屏縣府從二〇二二年起開辦草鴞生態服務給付計畫，全縣參與計畫的面積已超過九十五公頃，農友參與意願逐年提升，目前九十六處猛禽棲架中，有七成記錄到日行性與夜行性猛禽出現，其中更有廿處成功記錄草鴞活動，說明友善農地能穩定提供覓食和棲息所需。

縣府農業處長鄭永裕說，草鴞生態服務給付的獎勵金項目包括「農地友善」、「棲架監測」及「自主巡護」等三種，計畫涵蓋屏東市、高樹鄉、里港鄉、鹽埔鄉、九如鄉，並於今年擴大納入長治鄉和萬丹鄉，符合條件的農地，每公頃最高可申請三．三萬元獎勵金，社區團體則可以成立草鴞巡守隊，每月最高補助五千元。

俗稱「猴面鷹」的草鴞身長三十五至四十公分，全台數量稀少，為瀕臨絕種保育類野生動物，棲息出沒於草生荒地、高灘地、農耕地區，目前已知威脅包括棲地喪失、毒鼠藥中毒、遊蕩犬貓干擾及鳥網誤捕。

參與農民：生產與保育可以並行

參與生態給付的農民指出，所種的百香果、紅龍果等農作，在友善的環境中展現自然風味，近年也記錄到猛禽與草鴞在農田活動，說明農業生產與生態保育是可以並行的。

縣府農業處除配合林業及自然保育署推動白茅草地營造及生態服務給付計畫外，也同步規劃草鴞棲地復育行動，今年三月以海豐圳寮濕地為示範場域，未來將在林邊溪流域規劃一公頃復育基地，擴大草鴞生活空間。

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