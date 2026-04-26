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    首頁 > 生活

    台東辦鐵人三項賽 違停、塞車嚴重

    2026/04/26 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    台東警方針對違停嚴重路段開單。（警方提供）

    台東警方針對違停嚴重路段開單。（警方提供）

    每年從三月起，台東陸續舉行運動賽事今年出現反彈聲漸起，昨上午舉行鐵人三項活動，下午在縣立體育場的場次卻因道路擁塞、車輛違停引起抱怨。縣議員簡維國表示，運動觀光需細水長流，引進賽事卻無力維持品質反破壞台東形象。

    9200人競技加上親友團難負荷 民眾抱怨亂象多

    主辦單位表示，這次比賽分三天，第一天公益賽二百卅人，第二天一一三、二二六項目，共二千七百四十組，第三天小鐵人一千五百人，其中五一五項目接近一千七百組，共約六千多組、九千二百多人接力上場，加上選手帶來親友團人數倍數成長。

    台東市從桂林南路到博愛路，甚至包括台東分局前，整排紅線停車嚴重，近日因選手大增也讓小車禍等案件不斷。

    民眾抱怨，賺錢的都是商家和主辦方，未做生意的民眾有相對剝奪感。特別是選手在台十一線騎車發生爭道、車輛塞滿中華路抱怨更多。

    本身就曾參與賽事數次的縣議員簡維國直言「選手超收了！台東根本量能不足，需要減招」。簡維國解釋，台東都市規模、道路寬度甚至是游泳項目的場域活水湖大小都不適合如此多選手，整個城市量能根本消化不良。

    議員︰無力維持品質 反破壞台東形象

    他說，規劃好活動、減招、僱用有經驗的管理人員，並和市民良好溝通並改善才不被詬病，不該只求「熱鬧」、品質也重要，行銷台東是讓外來、在地客都感受良好。

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