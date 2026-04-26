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    首頁 > 生活

    《竹市汞污染》護水團體批高虹安 忘了乾淨水承諾

    2026/04/26 05:30 記者洪美秀／新竹報導

    新竹市去年七月底爆發汞污染事件，八千公斤稻米及香蕉園、葡萄園作物被銷毀，新竹地檢署前天起訴涉嫌偷排有毒化學廢水，導致土壤及灌溉水圳遭污染的聯工化學廠陸姓業者等四人，但竹市府未公布肇禍的化學廠名稱，連行政裁罰都沒有。新竹市「我們要喝乾淨水」聯盟成員之一的陳珍裕批，當年是立委的市長高虹安，不要忘了二〇二一年的承諾，不要只有選舉口號，卻忘了守護新竹的水。

    環局：訂定更嚴格的重金屬排放標準

    竹市環保局表示，市府已採嚴謹標準推動污染防治工作，強化水體監測、污染源管制及農地安全把關機制。包括設置水質監測設施，掌握水體變化，也針對高污染潛勢圳路進行底泥監控，對高污染潛勢灌區及流域訂定更為嚴格的重金屬排放標準，並以制度化、科學化及跨局處整合，提升環境治理效能。

    陳珍裕提到，二〇二一年十二月一日當時是立委的高虹安，出席「我們要喝乾淨水」四方匯流護水源記者會，曾說政府有義務提供民眾乾淨的水源。高虹安上任市長三年多，市民未看到高虹安有相應的治理決心，如今更爆發九甲埔農地汞污染事件。汞污染牽涉灌溉水安全、農地污染、食安風險、環境正義與公共安全，但市府的回應卻是官樣文章，讓人想問高虹安，還記得當年的承諾嗎？難道，當年為了參選市長說要守護乾淨水，選後卻只剩下新聞稿與例行公事的回應？市民不要選前高喊乾淨水、選後對污染輕輕放下的高虹安市府。

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