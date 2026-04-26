《未納入公共運輸常客優惠引質疑》桃捷公司：機捷「超值定期票」更優惠

桃園機場捷運未納「TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋」範圍。（桃捷公司提供）

交通部公路局推動「TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋」，持電子票證、電子支付的符合資格民眾，搭乘台北捷運、新北捷運十一次以上，可回饋二％乘車金額，桃園市議員陳韋曄質疑「桃園機場捷運為何沒有納入」？對此，桃園大眾捷運公司說明，已針對常客推出「超值定期票」，相較之下更優惠。

陳韋曄說，TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋政策中，短途公車或客運部分，包括西部短途國道客運、公路客運、市區公車，每月搭乘十一次到卅次、回饋十五％乘車金額，每月搭乘卅一次以上、回饋卅％乘車金額；軌道加碼回饋部分，包括台鐵、北捷、新北捷部分路線，每月搭乘十一次以上、回饋二％乘車金額；北北桃的捷運中，僅機捷未納入，桃捷應評估有無納入TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋政策的可行性。

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桃捷人員回應，TPASS 2.0公共運輸常客回饋方案針對軌道運具部分，是將已實施常客優惠方案的北捷、新北捷，納入加碼回饋範圍，但桃捷針對機捷通勤常客已推出「超值定期票」優惠方案，包括一百廿天二七折、九十天三三折、卅天三五折、七天四二折等，相較於北捷、新北捷常客優惠為七五折到九五折間更優惠，就算北捷、新北捷再加上TPASS 2.0公共運輸常客優惠軌道加碼回饋二％，仍遠遠不及機捷優惠。

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