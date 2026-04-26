桃市推垃圾費隨袋徵收 黃世杰：未做好溝通

桃市府推動「垃圾處理費隨袋徵收」政策，桃園市長參選人黃世杰認為與市民理解落差大。（取自黃世杰臉書）

民進黨桃園市長參選人黃世杰表示，張善政推動「垃圾處理費隨袋徵收」政策，卻造成很大的爭議、民怨，主因是「推行過程顯現市府跟民眾的溝通出現很大問題」，桃園人口移入這麼多，廢棄物處理、垃圾減量及相關配套措施，都要審慎規劃，不能像張市府強硬地說「政策很好，所以一定要推」。

市府強推政策 市民理解落差大

黃世杰表示，垃圾費隨袋徵收政策的好處，民眾的理解跟市府的理解有很大落差，這不只是政令宣導問題，而是市府有沒有實際作為讓市民瞭解推動政策民眾可以得到什麼好處？對社會有什麼幫助？像是家戶可以花更少的錢來處理垃圾，城市環境會變得更整潔乾淨。

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黃世杰提到，宣布參選之後，拜會許多社團及意見領袖，他們共同的心聲就是「市府工作效率在這幾年間可以說是停滯的」，必須振作、發揮起來。

黃世杰認為，要讓市民對市政效率有感，一定要先把市府團隊活絡起來，公務人力資源雖然有限，但是能夠在合理的工作分配及負擔下，讓公務員可以勇於任事，市府的效率才會增加，很多公務員都非常的優秀，當他們都回到正軌之後，相信市民遇到的這些大小問題，就能夠一一處理、解決。

公務員做事有效率 讓市民有感

黃世杰強調，桃園是快速發展的城市，需要不一樣的帶領者，市府的腳步不能落後於社會，必須要搶在社會的發展趨勢之前，就擬定出因應的計畫，才不會讓市民在生活需求增加下，市府的服務沒有增加，這一定會產生很大的不便和痛苦，要讓桃園變得更宜室、宜居、宜業，讓大家都能夠安居樂業，就要有這樣的態度來做事情。

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