農業保險冷清 苗縣高接梨、柑橘不到1成

苗縣柑橘投保不到一成，圖為過去柑橘落果之農損災情。（資料照）

農會建議調整理賠門檻 貼近農民實際風險 強化投保誘因

記者彭健禮／專題報導

政府考量當今氣候環境變遷急遽，二〇一五年起推行農業保險，鼓勵並補助農友投保，盼分散農民經營風險，然苗栗縣除了政策型的水稻、高粱保險，其他商業型農作物項目反應冷清，栽種面積前兩大的高接梨、柑橘，最高年度投保面積連一成都不到。地方認為，如何提升理賠合理性、貼近農民實際風險，並強化投保誘因，是政策推動關鍵。

請繼續往下閱讀...

政策型水稻、高粱保險較平穩

苗栗縣目前十項農作物納入農業保險，政策型水稻收入保險（基本型）自二〇二二年起取代水稻天然災害現金救助，全面納保，保費由農業部全額補助；屬政策型的高粱，種植面積較小，投保狀況也相對單純。

反觀西瓜、梨、芒果、柚、柑橘、水芋及蜂等商業型保險，即便農業部補助二分之一、縣府補助三分之一，農民僅需負擔六分之一保費，投保意願仍偏低。以縣內兩大經濟作物為例，高接梨栽種面積約一千二百公頃，歷年最高投保面積僅約九十五公頃，占比七．九％；柑橘栽種面積約一千五百公頃，最高投保面積約廿公頃，占比僅一．三％。

作物經濟價值低 農友不願投保

大湖地區農會表示，高接梨嫁接期在每年十二月至隔年二月，易受低溫寒害影響，農民多選擇投保「梨穗」，對梨果保險意願不高，主因理賠門檻較嚴。三灣鄉農會說，作物經濟價值會影響投保意願，當地高接梨每年約廿件投保，但柑橘幾乎無人投保。

此外，理賠機制與實際災損落差，也影響農民信心。縣府農業處舉例，前年凱米颱風造成水梨災損居全國第三，卓蘭地區約二百公頃受損，因設於獅潭的氣象觀測站測得風速未達理賠標準，與實際受災情形不符，引發爭議。再加上今年起天然災害現金救助金額調整，梨果每公頃由九萬元提高至十九萬五千元，可能進一步降低投保意願。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法