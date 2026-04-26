8旬嬤謝蔡碟不識字 苦學拿8張證照

新北市三重區模範母親謝蔡碟（前左五）以毅力突破識字限制，拿到8張證照，從雜貨店老闆轉化為金牌講師。 （記者翁聿煌攝）

新北市政府昨天表揚模範母親，其中三重區八十一歲謝蔡碟以毅力突破識字限制，拿到八張證照，從雜貨店老闆轉化為金牌講師；蘆洲區吳淑真堅守護理崗位，以醫者仁心守護生命，以身教實踐「陪伴是不離不棄」的承諾，展現跨越逆境的生命韌性；土城區吳素燕守護重障女廿載，也成為其他身障者家長支柱，展現母愛的無限可能。

新北市昨表揚模範母親

今年八十一歲的謝蔡碟，小時沒機會讀書、識字，婚後育有一子四女，與先生白手起家，從經營雜貨店到醫療器材事業，謝蔡碟辛勤兼顧事業與教養子女，用愛為孩子築起溫暖的避風港，以堅毅身教培育子女，最令人感佩的是她「活到老，學到老」的求知精神，雖識字不多，但憑藉驚人毅力考取托育、照服及烘焙等八張專業證照，更化身金牌獎師，培育英才。

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謝蔡碟也帶領女兒投身派出所的志工服務，將行善種子傳承。

吳淑真從事護理工作25年 退休仍當志工

蘆洲區六十八歲吳淑真出身寒門，因家庭因素，自幼便想成為護理人員，從事護理工作廿五年，將對病母的思念化為大愛，以專業與耐心守護無數生命，即便在SARS等艱難時刻，仍堅守崗位，體現醫者仁心的精神，即便退休後仍投入醫院志工服務，陪伴吸毒者重生，展現生命韌性。

吳素燕照顧重障女兒20年 並助其他家長

五十六歲土城區模母吳素燕，長女出生時被診斷為重度身心障礙，孩子的特殊狀況讓她的生命軌跡轉向，在無數個日夜顛倒的疲憊中，她始終堅信不能讓孩子因物資匱乏而自卑，隨著孩子逐漸成長，她走入社區，憑藉著廿多年累積的專業照顧經驗，以「過來人」的身分，撫慰那些剛面臨孩子診斷出障礙、正處於徬徨無助中的家長。她不僅是實務上的幫手，更是家長們心理的支持，她教導孩子「受人點滴，當報以溫暖；有能力時，更要成為別人的光」，就是她人生的真實寫照。

土城區模範母親吳素燕（中），照顧重度身心障礙長女，並走入社區關懷有障礙孩子的家長。（記者翁聿煌攝）

蘆洲區模範母親吳淑真（右二）投身護理界25年，不僅守護家庭，也守護他人生命。（記者翁聿煌攝）

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