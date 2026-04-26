10萬人淡江大橋健行 賞河岸景致

民眾登上主橋後，可三百六十度飽覽淡水河口與八里海岸線景致。 （記者翁聿煌攝）

沿途設置拍照打卡板、補給站 不少民眾駐足 留下珍貴畫面

新北淡水大橋即將通車，市政府昨舉辦「好朋友來瞧橋—新北市淡江大橋健行活動」，吸引十萬多民眾熱情參與，民眾邁開腳步登上淡江大橋這座世界級斜張橋，以雙腳寫下歷史新頁，場面十分壯觀。啟用滿一週年的新北市美術館昨晚上舉行週年慶演唱會和煙火施放，新北市長侯友宜與現場民眾一同參與，迎接壓軸煙火展演，廿六日還有宇宙人、Gummy B等熱門樂團接力登場。

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侯友宜表示，十萬人登橋的壯觀景象，象徵著民眾對這項重大建設的期待與驕傲，看到很多家庭、年輕朋友，還有長輩與小朋友，一起在橋上拍照、打卡、留下回憶，這就是城市最美的風景、人與城市的連結。未來淡江大橋通車後，將大幅提升交通便利性，也帶動淡水、八里整體發展，市府會持續努力，打造更宜居、更幸福的城市。

全長約2.5公里 隊伍綿延成人龍

上午漁人碼頭廣場湧入大批人潮，九點半由侯友宜鳴槍後眾人健走起步，民眾沿著橋面緩步前行，隊伍綿延成人龍，場面壯觀，健行路線全長約二．五公里，民眾登上主橋後在折返點可三百六十度飽覽淡水河口與八里海岸線壯麗景致，沿途並設置拍照打卡板、補給站與集章點，許多人闔家參與，更有不少民眾駐足打卡，留下珍貴畫面。

新美館慶週年 今晚還有演唱會

新北市美術館開館滿一週年，慶祝活動以戶外園區為主，集結超過卅攤在地美食與文創品牌，搭配DJ演出炒熱現場氛圍，晚間七點的演唱會，邀請流行音樂歌手與交響樂團跨界共演，將戶外園區轉化為城市音樂舞台。

歌手徐暐翔、白安帶來演出，Bii畢書盡攜手新北市交響樂團，以流行旋律融合弦樂編制，演唱〈轉身之後〉，並接續帶來〈Come Back To Me〉等代表作，晚間八點四十分還有煙火展演「光有回聲」，超過兩千五百發煙火進行高、中、低空層次配置，點亮鶯歌夜空。

新北市美術館開館週年活動廿六日持續登場，邀請盜魂爵士樂團、Gummy B以及宇宙人接力演出，嘻哈、爵士與樂團跨界融合，延續週末音樂熱潮，美術館廿五、廿六日兩天全館免門票，且延長開館至晚間九點。

新北市政府昨舉辦「新北市淡江大橋健行活動」，吸引十萬多民眾熱情參與。（新北市民政局提供）

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