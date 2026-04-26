14位母親用柔韌改寫人生劇本 安得烈慈善協會表揚

安得烈慈善協會25日舉辦「第六屆柔韌母親表揚活動」，理事孟繁毅（右7）、執行長羅紹和（左6）與出席領獎的11位媽媽合影。（記者塗建榮攝）

家庭變故常來得突然，經濟與照顧壓力往往同時落在母親身上。安得烈慈善協會昨表揚來自全台十四位母親，感謝她們在困境中一肩扛起生計與照顧責任，讓孩子得以在動盪中穩定成長。

安得烈慈善協會昨在台北花園大酒店舉辦「第六屆柔韌母親表揚活動」，由理事孟繁毅頒獎，他致詞表示，協會長期服務弱勢家庭，看見許多心酸與無奈，也看見母親展現強大生命力與「柔韌」特質；其中「柔」是母親無盡的愛與包容，如水般溫潤細膩，「韌」則是面對困境不屈不撓的意志，如鋼鐵般堅定，正是這股力量讓她們在低谷中為孩子點亮希望。

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安得烈慈善協會執行長羅紹和指出，活動邁入第六屆，看見許多母親在艱苦環境中仍努力奮鬥，令人動容，他鼓勵困境家庭，在環境辛苦或身體有病痛的情況下，不要害怕挫折與困難，要以樂觀、正向的精神面對人生，「相信雨後一定會天晴！」，柔韌精神與堅強意志是走出低谷的重要力量。

獲表揚的溫惠凱為四十五歲單親媽媽，其小女兒被診斷為腦性麻痺後，未獲夫家支持，甚至承受責難，因此她帶著兩名孩子離開，獨自面對生活與教養壓力，白天工作維持家計，夜晚照顧孩子，長期陪伴小女兒往返醫院復健，幾乎沒有喘息空間。

即便復健漫長，溫惠凱仍未放棄任何一次機會，持續陪伴孩子面對身體限制；如今，大女兒已投入社福工作，小女兒也逐步適應生活，展現穩定成長；她表示，感謝安得烈協會在困難時提供協助，讓她能夠勇敢往前。

另一位獲獎者邱怡瑄，因丈夫突遭重大車禍重傷，經開顱手術後需長期復健，家庭頓失支柱；她重拾美甲專長，兼任車縫、搬運與清潔等工作，以維持生計，在工作與照顧壓力下，仍親力照料丈夫與孩子，在她持續支撐下，丈夫逐步恢復基本生活能力，家庭日漸回穩；她感謝協會陪伴她走過最艱難的時刻，讓她有勇氣面對每一天。

昨天活動現場有三位母親因工作緣故未能到場，將由執行長與工作人員親自登門致意。

安得烈慈善協會表示，「柔韌母親表揚活動」已邁入第六屆，累計一百一十位母親受表揚，盼透過這些故事讓社會看見弱勢家庭的需要，進而凝聚更多支持力量。

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