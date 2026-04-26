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    首頁 > 生活

    台灣旅行團甘肅翻車 1死12傷

    2026/04/26 05:30 記者鍾麗華、彭健禮、黃宜靜／綜合報導
    海基會表示，台灣旅行團24日在甘肅省旅遊景點發生翻車意外，造成1人死亡、12人受傷。陸委會表示已協調各部會全力協助家屬善後。（資料照）

    海基會表示，台灣旅行團24日在甘肅省旅遊景點發生翻車意外，造成1人死亡、12人受傷。陸委會表示已協調各部會全力協助家屬善後。（資料照）

    有台灣團卅多人廿日赴中國旅遊，廿四日在甘肅省旅遊景點，其中十五人坐上一台遊園電動車，竟不慎翻覆，致一人死亡、十二人受傷，死者為苗栗縣警局龍騰派出所潘姓所長的妻舅；旅行社已安排遇難家屬前往當地，政府將全力協助處理。

    陸委會：全力協助家屬善後

    據了解，事故發生於甘南州風景區，電動車轉彎時側翻，潘姓所長頭部撕裂傷、右手臂擦挫傷，潘妻也受傷，但同行的妻舅則因傷勢過重不幸身亡，團員也包括台中市警察局邱姓警政監。

    陸委會昨表示，政府第一時間已有掌握，將全力協助善後，經查出團的旅行社已投保旅行業責任保險。海基會接獲通報後，也立即聯繫台北市旅行公會、蘭州台商協會，並與陸委會、內政部保持聯繫，協助後續事宜。

    交通部觀光署則表示，該團為親友自組團，在搭乘甘加秘境景區的遊園車時意外翻車，造成一死十二傷，目前十人出院，二人留院治療，已請旅行社安排旅客在台家屬赴中，並妥適處理相關善後、保險理賠及家屬撫慰等事宜。

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