傳承竹藝、卵石鋪路與石滬工藝 3榮譽步道師守護在地文化

77歲的郭守發（右2）擅長竹藝以雲林縣古坑鄉石壁的孟宗竹，打造許多竹藝建築及工程，如竹涼亭、竹拱橋等，獲第5屆榮譽步道師。（記者吳柏軒攝）

不同於水泥現代工程，台灣仍有一群人以「手作步道」守護傳統無形的文化資產，台灣千里步道協會昨日頒發第五屆榮譽步道師，表揚雲林古坑的郭守發、苗栗三義的羅萬真以及桃園新屋的石滬協會，三組分別代表竹藝造橋、卵石鋪路以及石滬修復等工法，致力深化在地與傳承。

千里步道協會眼見台灣早期各地步道的獨特技術與風貌，隨耆老凋零而佚失，便致力推廣「手作步道」，二年一次頒發「榮譽步道師」獎項，昨頒獎表揚三組獲獎人及團隊。

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雲林孟宗竹打造竹棧橋

77歲郭守發宣揚竹藝

七十七歲郭守發擅長竹藝，他用雲林縣古坑鄉石壁社區盛產的孟宗竹，打造供人車通行的竹木棧橋，最大承重可達二噸，也製作竹涼亭等，他自謙個性如「櫸木」，不與人爭，但只要有個石頭縫就能讓種子冒出新芽；雲林縣因郭守發打下竹藝術與基礎設施，二〇二四年獲世界竹組織認證為「世界竹地標」。

苗栗三通嶺挑炭古道

69歲羅萬真徒手搬石修繕

苗栗縣三義鄉的六十九歲羅萬真幼時經常行走「挑炭古道」（三通嶺古道），早年連接通霄鎮與三義鄉，他回憶，大家將木炭、香茅油、茶葉等經古道挑到三義火車站，賺取生計，每逢過年前，各戶須出男丁維修古道，自己跟著長輩除草、修補崩塌的卵石等，養成守護的責任感。他認為，古道不只是一條路，更是客家硬頸、刻苦耐勞的血脈。羅家兒媳也青年返鄉，投入在地文化傳承與休憩體驗。

桃園石滬協會

保存新屋石滬無形文化資產

「石滬養大我們，不忍心任其荒廢！」由許家人成立的桃園石滬協會，在桃園新屋守護代代相傳的石滬，協會監事許素貞說，家族不忍心養大我們的工程荒廢，眾人返鄉維修，也從中發現石滬不單純是捕魚設施，更是生態棲息及復育地，如孔隙有牡蠣黏著鞏固結構，也形成獨特循環生態系，如今石滬成為生態步道，可讓大家認識體驗海洋。二〇二二年文化部將該協會登錄為無形文化資產的「保存技術與保存者」。

69歲羅萬真從小行走苗栗縣三義鄉雙湖村「挑炭古道」，耳濡目染父親修繕記憶，養成守護古道責任。（台灣千里步道協會提供）

擅長竹藝的郭守發以雲林縣古坑鄉石壁的孟宗竹，打造許多竹藝建築及工程，如竹涼亭、竹拱橋等，獲第5屆榮譽步道師。（台灣千里步道協會提供）

桃園新屋的許家人成立「桃園石滬協會」，只為維護從小捕魚養大自己的設施，獲台灣千里步道協會頒發榮譽步道師。（記者吳柏軒攝）

桃園石滬協會以傳統石滬修復工法，維繫家族先民來台開墾留下來的捕魚設施，已獲文化部登錄為無形文化資產「保存技術與保存者」。，獲台灣千里步道協會頒發榮譽步道師。（台灣千里步道協會提供）

66歲羅萬真（右2）從小行走苗栗縣三義鄉雙湖村「挑炭古道」，耳濡目染父親修繕記憶，養成守護古道責任。獲台灣千里步道協會頒發榮譽步道師。（記者吳柏軒攝）

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