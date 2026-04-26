石崇良：三班護病比入法 持續評估

衛福部長石崇良表示，護理人力較去年同期回流5千人，三班護病比入法 持續評估。（記者羅碧攝）

外界關注「三班護病比」入醫療法的進度，衛福部長石崇良昨天表示，相關修法已重新啟動審議，但是否入法及具體時程仍須審慎評估，關鍵在於護理人力是否穩定回補，避免強制上路後，導致醫院關床，反衝擊民眾住院權益。

護師工會預計五月五日赴衛福部陳情，訴求三班護病比儘速完成立法。石崇良強調，政策推動須在保障病人就醫需求與減輕護理人員負荷間取得平衡，若在人力不足情況下貿然入法，醫院可能因無法符合法規而選擇關床，「這是最不樂見的結果」。

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護理人力較去年同期回流5千人

他說明，近期護理人力已有回流跡象，今年一月與去年同期相比，護理人力增加逾五千人，總數達逼近二十萬人；若與前年同期相比，也增加約四千七百人，顯示回補速度正在加快。

振興護理 4年已砸百億

石崇良表示，政府自二〇二五年起，推動為期四年的「護理振興十二項策略」，包括提高夜班津貼、推動三班護病比獎勵機制，並透過健保每年投入約廿五億元、四年共一百億元資源，從薪資與工作環境著手，提升留任與招募誘因。

他指出，若人力回補趨勢持續，「對未來推動護病比入法會更有信心」，但目前仍需持續觀察與推估。

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