把辭修高中當私人金庫 陳履安妻兒 涉掏空校產起訴

陳履安妻兒陳曹倩、陳宇慷涉嫌掏空辭修高中校產，檢方依刑法背信及違反商業會計等罪嫌起訴。（資料照，民眾提供）

前監察院長陳履安創辦新北市辭修高中後，其妻陳曹倩、兒子陳宇慷陸續接任董事長以及董事等職務，怎料，陳曹倩涉聯手陳宇慷、曾任董事的衛晉平，利用設立辭修高中台北辦事處名義租屋請款，挪為中國女紅坊作為租金或私人用途，不法所得四〇七萬餘元；新北地檢署斥責陳曹倩母子把學校當私人金庫，依刑法背信及違反商業會計等罪嫌起訴，並對陳曹倩求刑一年、陳宇慷兩年。

租屋名義請款私用 不法所得四〇七萬

檢調查出，陳曹倩自二〇一四年起，以陳宇慷擔任負責人的雷客公司在北市租屋，再以辭修高中向雷客租屋作為台北辦事處為由，向學校請款廿四萬元，挪為中國女紅坊使用；二〇一六年起，兩人更聯手衛晉平，以衛的公司弘翎國際名義與學校簽訂租約，請款一九八萬餘元；三人還涉把中國女紅坊營運的工程清潔等支出，當成辭修高中台北辦事處營運雜支請款十七萬元，還以學校福利社有違法疑慮，會計室不得再收福利金為由，改由衛向福利社負責人收取福利金支票，挪用一六七萬餘元。

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涉觸犯刑法背信及違反商業會計等罪

此外，衛及其女友辜文玲、學校餐廳組組長蔡昊棠，以弘翎國際跟學校簽營養午餐契約，代辦食材採購事宜，涉夥同廠商鄭宗澤、洪弦毅以墊高金額方式向學校請款，衛、辜墊高金額五六五萬元、廠商六一一萬元，合計一一七六萬餘元。承辦檢察官陳佳伶除對陳曹倩母子求處上述徒刑外，衛晉平求刑三年，其他四人求刑一年至兩年六月徒刑。

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