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    首頁 > 生活

    債務降為「輕度」 高雄連5年零舉借

    2026/04/25 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    高雄市去年度初估決算出爐，再次達成零舉借，是市長陳其邁上任後自連續第五年零舉借，去年還債四十八．五億元，累計減債達兩百五十億元，債務分級管理由「中度」降為「輕度」。

    去年還債48.5億 累計減債250億元

    財政局長李瓊慧說明，過去高雄資源不足，需舉債支應重大建設，市長陳其邁上任時，受限債務二四七七億元是全國最高；經過市府團隊努力招商，開源節流並落實減債，截至去年底債務已降至二二四三億元，加上償還公教輔購基金十六億元，減債達兩百五十億元，地方政府的債務分級管理由「中度」降為「輕度」。

    李瓊慧指出，市府近年於零舉借下，持續興辦捷運四線齊發、社會住宅、公共福利設施、國民運動中心等建設，面對財政需求，透過促參、公辦都更、捷運聯合開發等方式，強化財政韌性。

    陳其邁任內招商金額累計突破三千四百億元，去年更達一一一六億元、創歷史新高，也蟬聯全國招商王；市府同時積極發展觀光，加上演唱會經濟等，吸引人流金流，刺激消費成長，使高雄自有財源連續五年破千億元，有效挹注市政支出。

    李瓊慧表示，市府這五年來積極推動城市及產業轉型，擴大財政收入，已逐步改善財政體質，今年繼續朝減債及連續第六年「零舉借」目標邁進。

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