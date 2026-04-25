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    首頁 > 生活

    蚵子寮彩繪牆 師生重現百年漁村面貌

    2026/04/25 05:30 記者許麗娟、劉禹慶／綜合報導
    蚵寮國小師生走入社區，彩繪百米長的海岸牆，重現蚵子寮漁港的百年故事。（蚵寮國小提供）

    蚵寮國小師生走入社區，彩繪百米長的海岸牆，重現蚵子寮漁港的百年故事。（蚵寮國小提供）

    動員家長、校友、文史團體彩繪 刻劃戰爭地景、烏金盛況

    高雄市梓官區蚵子寮漁港的海岸線有了新風貌，蚵寮國小動員師生、家長、校友和在地文史團體，近日在通安宮旁進行百米長的藝術彩繪，重現一九五〇年代的戰爭地景、烏金盛況與漁村生活面貌。

    蚵寮國小發起 建構孩子「家鄉感」

    蚵寮國小發起社區營造彩繪計畫，以蚵子寮家鄉故鄉為敘事主軸進行海堤圍牆彩繪，從「驚滔駭浪」重現早期討海的艱困，到「靈威守護」筆繪海洋文化信仰，轉而延伸至「漁躍港灣」的漁產外銷與烏金產業的繁榮。

    家長會長王紹銘是這項計畫的重要推手，他希望透過孩子的畫筆，讓全校師生實地走入社區營造，建構孩子的「家鄉感」，讓他們知道每一寸土地都有故事；校長方珮玲表示，圍牆彩繪最難得的是「連結」，將校園教育與社區營造無縫接軌。

    祖孫三代「同校」 畫出大海裡的家

    蚵寮國小建校至今一百零五年，這項彩繪計劃也吸引畢業多年的校友，甚至祖孫三代共同參與，其中，台師大歷史系魏以恩、蔣佳勳校友特別返鄉協力，考據出一九五〇年代的「伏地堡」地景，畫出早期為了防禦戰爭做的碉堡；蚵仔寮文化協會理事長陳明逾，則帶領團隊用筆尖留住了漁船創造「烏金」的盛況。

    祖孫三代「同校」的阿公蔡昌杰、爸爸蔡尚暾，以及就讀國小的孫子蔡受辰、蔡垂恩則共同畫出「大海裡的家」，蔡受辰同學說，曾聽阿公講以前的故事，和家人一起上色，就像穿越時光隧道回到從前的家鄉。

    澎湖湖西振興禮金5千元 開始發放

    此外，澎湖縣湖西鄉振興經濟禮金五千元昨天起開始發放，今年三月二十九日前設籍湖西鄉民眾都可領取，總計一萬六千餘人受惠，各村辦公處一早即湧現領取人潮，鄉長陳振中也前往湖西社區活動中心視察。

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