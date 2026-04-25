屏東YouBike營運3年 騎乘破500萬人次

屏東YouBike上路三年騎乘突破五百萬人次。（記者羅欣貞攝）

已設170站 縣府將積極爭取中央計畫 擴大增站服務

屏東公共自行車YouBike從二〇二三年二月上線營運以來，深受民眾與遊客喜愛，騎乘人次持續成長，今年一月底突破五百萬人次，截至二月十日總租借已達五百零五萬五百五十四次，目前全縣十五個鄉鎮市共設一百七十站，由於許多鄉鎮都反映增站需求，縣府表示將積極爭取中央計畫及空污基金補助，持續擴大服務範圍。

請繼續往下閱讀...

第500萬人次 1/31在潮州停車場借車

屏東縣政府表示，YouBike上線三年以來，持續依據通勤需求、校園周遭、觀光熱點與大眾運輸節點周邊進行站點優化與擴增，透過強化「最後一哩路」接駁功能，有效銜接鐵路、公車、客運與生活機能區，提升整體公共運輸使用率。交旅處也公布，第五百萬人次幸運兒是在一月三十一日晚間九點十七分，於「潮州鎮公有停車場」借車騎到「潮昇國小」站的一名女性。

全年度累計 屏東車站24萬餘次最多

縣府統計，目前總車輛數共一千九百零五輛自行車，其中普通自行車一千兩百四十輛，平均周轉率每天每車被租借二．八八次，電輔車共六百六十五輛，周轉率四．五七次，去年全年度累計租借次數前三名的站點為屏東車站廿四萬五千兩百餘次、屏東轉運站十六萬兩百餘次、潮州車站十萬兩千兩百餘次。

前30分鐘免費 優惠持續到年底

交旅處說，屏東騎YouBike（不含電輔車）享前三十分鐘免費，這項優惠政策持續到今年底；另使用TPASS行政院通勤月票「屏東公車暢行二九九」、「屏東無限暢行三九九」或「南高屏九九九通勤月票」等方案，均享屏東公共自行車（含電輔車）前三十分鐘免費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法