台東豐榮、豐樂區段徵收 67地主領權狀

台東縣府昨天辦「豐榮、豐樂（南區）區段徵收權狀發放儀式」。（記者黃明堂攝）

台東縣政府於昨天舉行「豐榮、豐樂（南區）區段徵收權狀發放儀式」，現場共計六十七位地主領取土地權狀，可建築面積共達約四公頃，緩解市區建地一地難求困境。

縣長饒慶鈴指出，該區域面積共十一．七七公頃，原屬豐榮、豐樂里，隨人口增長與發展需求，現已劃入獨立升格的「豐盛里」。此開發案的選址具備戰略意義，除了能提供更完善的公共設施空間，包含消防隊、馬蘭聚會所以及一公頃的社會住宅用地外，更整合了縣府與民間土地，為台東市擴張奠定基礎。

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地政處長沈碧恕說，縣府對於基礎建設有極高的堅持，導致工程招標過程極其不順，甚至面臨連續十次流標的困境。所幸在第十一次招標終於成功，這才讓成果得以呈現在地主面前。

縣府說，本案規劃具備高度專業與複雜度，為進一步發揮行政效能並縮短地主開發準備期，縣府先行辦理產權登記及發狀作業，讓地主在點交前即可展開前置規劃，促使土地利用與公共建設無縫銜接，目前土地正進行污水及自來水、寬頻管線、滯洪箱涵及道路、景觀工程，預計十月完工後即可點交土地。

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