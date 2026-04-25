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    首頁 > 生活

    內灣火焰蟲季開跑 週末假日導覽

    2026/04/25 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣內灣火焰蟲季開跑，活動規劃內灣秘境賞螢導覽。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣內灣火焰蟲季開跑，活動規劃內灣秘境賞螢導覽。（記者廖雪茹攝）

    內灣火焰蟲季今天開跑！新竹縣橫山鄉內灣為全國知名的賞螢景點，近三年進一步規劃內灣秘境賞螢導覽，引領遊客與螢火蟲一起共舞，今起一連三個週末假日推出深度導覽、定點解說、行動支付消費滿額抽好禮，更加碼徵求螢火蟲小老師，邀請大小朋友一起來山裡探訪這群螢光嬌客。

    內灣火焰蟲季宣傳記者會，昨請來客家創作新女聲龍宣亘獻唱暖場。主辦單位橫山鄉內灣形象商圈發展協會表示，為了讓民眾深度認識螢火蟲，規劃內灣秘境賞螢導覽，四月廿五、廿六、以及五月一、二、三、九、十日晚上六點卅分到八點，六點開始於內灣國小集合，每人二百元，六至十二歲孩童五十元，六歲以下免費，請上內灣來玩FB、IG查詢，或上ACCUPASS平台報名。

    導覽老師下午會先在內灣車站前廣場，提供免費定點生態解說服務，時間是下午兩點、三點、四點及五點。

    三個週末假日下午一點到六點，內灣車站前廣場將設「行動支付回饋小站」，民眾於商圈內店家使用行動支付消費達五百元，即可至小站抽取好禮一次。此外，今年加碼螢火蟲小老師招募活動，國小以下的學童於活動服務台回答螢火蟲生態問卷達八十分以上，即可獲得螢火蟲小老師胸章與內灣五十元購物券一張。

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