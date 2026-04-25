竹市大雅路像行人地獄 議員︰應「停車再開」

新竹市魔王路段大雅路再出現行人地獄路況，市議員林彥甫籲設「停車再開」標線。（林彥甫提供）

學生走行穿線險被機車撞 市府︰已設科技執法 再研議改善

新竹市魔王路段再現行人地獄危險路況！市議員林彥甫昨天表示，三月底有名學生走在竹市大湳雅公園旁的大雅路行穿線上，差點被機車撞到。他說，大雅路已是竹市的魔王路段，幾乎每天在此處上演行人地獄的實況惡夢，許多家長都三申五令要孩子絕對不能走這條行穿線。他也出示影片及照片，認為此路段應設「停車再開」標線，不要等悲劇發生，再來痛定思痛。

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位大湳雅公園旁 家長叮囑孩子別走

市府交通處表示，已在大雅路設置「當心行人」標字、視覺化減速標線及綠底行人穿越道提醒駕駛人減速，警察局也在該處設置車輛不停讓行人科技執法；另大雅路交通改善措施已委託顧問公司針對道路條件及人、車流量研議改善方案，先前也舉辦地方說明會，針對民眾意見調整改善方案，待取得共識後，再辦理改善工程。

林彥甫提到，去年五月在議會質詢時，曾提醒市府及交通處，要求儘速改善大雅路的整體路段路形、包括縮減車道、設行人庇護島，同時在改善前應增設「未停讓行人」科技執法。近一年過去，綠底行穿線畫了、楔形標誌畫了、科技執法也裝了，但顯然還不足以保障行人的安全。根據交通部指引，市區雙向四車道的行穿線應設交通號誌，不然就是要把限速降到卅km/h。

議員促設新標線 規範降低車速

但因交通處認為該處行車或行人流量未達交通號誌設置標準，他認為，如果依規定尚無法設號誌，就應採配套設法讓車輛降速，甚至評估用「停車再開」的方式來保護行人。他也提醒市府現在是預算經費多到花不完，今年還有十四億預算沒編，而道路改善只有決心要做不要做的問題，籲市府不要再推沒錢或要再評估來拖延改善進度。更不要等悲劇發生，再來大執法。

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