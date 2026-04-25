機捷購新車卡卡 桃捷：可撐到2045年

桃園機場捷運規劃添購新列車的初估花費為170億元。（桃捷公司提供）

桃園機場捷運日運量已近十三萬人次，目前有十一列直達車、廿列普通車投入營運，市議員李宗豪等人憂心，隨著機捷周邊持續發展，機捷運量將會不足，桃園大眾捷運公司將面對添購新列車的一七〇億元鉅額支出；桃捷總經理莊英震說明，依現行運量估計，可維持至二〇四五年，將滾動檢討相關購車計畫啟動時機。

買列車+更新號誌 需花費170億

桃市議會定期會昨為桃捷公司工作報告議程，李宗豪說，機捷是桃園國際機場聯外捷運，更是龜山、林口、新莊、三重沿線居民的通勤運具，若TPASS持續成長、機捷中壢延伸線通車、各站周邊人口增加、桃園捷運路網轉乘效應等，運量將成長，勢必要買新列車；市議員許清順、彭俊豪認為，機捷添購新列車、號誌系統更新等都必須做，會是龐大的財務負擔，桃捷須評估逐年編列預算等可行方式。

請繼續往下閱讀...

議員籲逐年編預算 桃捷︰滾動檢討

莊英震回應，西門子公司評估因部分第三方設備已停產，建議桃捷同步更新機捷號誌系統，初估經費一一〇億元，致添購十列車費用由原規劃約六十億元暴增到一七〇億元，公司考量機捷通車營運僅九年，斥資更新號誌系統「不符經濟效益」，未來觀察運量變化，滾動檢討，適時啟動，以維持服務品質。

另，桃捷綠線北段七站（G11藝文站到G15b坑口站）預計今年底通車，市議員許家睿、游吾和、謝美英要求桃捷做好營運準備，核心關鍵是「人」，人力招募、培訓時程都得趕上進度；莊英震說，桃捷去年晉用九十一位種子人員，今年再招募一八五位維修與站務等人員，將依計畫、分階段補足人力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法