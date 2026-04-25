企業捐AI助聽器 苗縣弱勢兒少也受惠

坊間助聽器價格不菲，苗栗縣政府攜手專門生產助聽器的科林集團，捐贈市價二百萬元的人工智慧數位型助聽器，每副造價十萬元，提供縣內的低收及中低收戶申請；縣長鍾東錦昨也試戴這套助聽器，直呼「效果很好！」第一位受惠的卓姓女國中生高興地說，裝了後，讓她聽見外界的美好聲音。

苗縣府長期照護處表示，在日常生活中，聽力影響的不只是溝通，更關係到學習、工作，甚至人際互動與自信心；在高齡化與少子化並行的今天，聽力健康更顯重要，然而，高品質助聽器價格不菲，對經濟弱勢家庭而言難以負擔。

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科林集團經理蔡鋕鑫指出，這項計畫第二年實施，今年由去年的一百萬加碼至二百萬元，提供每付造價十萬元的數位助聽器，去年捐贈對象是補助成年人，今年加碼補助十八歲以下的中低收入戶兒少，協助聽障民眾，重拾外界聲音與旋律。

第一位受惠裝設的卓姓女國中生也見證說，以前自購的助聽器，頭髮遮不住，這款數位型助聽器相當實用。

長照處指出，只要是設籍苗栗縣符合捐贈計畫之聽障朋友，即日起到明年二月廿八日期間，都可與綜合行政科及苗縣輔具資源中心洽詢、申請，電洽：037-558493。

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