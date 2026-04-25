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    首頁 > 生活

    雲林癌症篩檢計畫 最高補助3千5

    2026/04/25 05:30 記者李文德／雲林報導
    雲林縣衛生局即日起至10月底啟動「健康篩五星吉」計畫。（記者李文德攝）

    雲林縣衛生局即日起至10月底啟動「健康篩五星吉」計畫。（記者李文德攝）

    雲林縣肺、肝、直腸等癌症為前三名死亡人數最多的癌症。雲林縣衛生局即日起至十月底啟動「健康篩五星吉」計畫，凡參加公費癌症篩檢者，除可參加抽獎外，最高可獲得三五〇〇元篩檢補助。

    雲林縣十大癌症死因中，僅婦女乳癌及胃癌的標準死亡率分別為九．三％及四．一％，低於全國平均，其他癌症死因前三的肺、肝、直腸等癌症，皆高於全國平均，甚至肝癌以二六．五％，高於全國平均將近一倍。

    衛生局長曾春美表示，初步分析原因可能是縣內醫療資源不足不均，民眾健康識能需提升，因此推出相關補助及獎勵癌篩方案，包含子宮頸抹片、口腔黏膜、糞便潛血等七項，今年符合篩檢資格約六十萬人次，只要完成任一篩檢項目就能參與抽獎活動。

    曾春美說，另外今年度針對糞便潛血檢驗陽性者，完成大腸鏡可補助兩千元，各項篩檢疑似異常者，交通補助費最高一千元，完成確立診斷再補助五百元，最高可獲得三五〇〇元，預計四五〇〇人受惠。

    雲林縣長張麗善說，去年參與癌篩約十五萬人，檢出異常者有六二一六人，確診癌症三二五人，凸顯早期發現、後續追蹤迫切性，呼籲符合資格民眾，務必參與公費癌症篩檢。

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