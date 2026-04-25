NASA太空人林琪兒 肯定台太空研發實力

林琪兒（左五）與立方衛星中心團隊合影，展現親和力。（記者洪瑞琴攝）

首位在台灣出生的美國NASA太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）博士昨天參訪國立成功大學，走訪「夏漢民太空科技中心」與「立方衛星研發中心」，對成大在太空科技領域的研發實力與國際接軌能力表達高度肯定。

除參訪外，林琪兒並在成大發表專題演講，分享太空站任務經驗，帶領現場聽眾展開一場超越地心引力的「外太空旅程」。他透過珍貴影像，描述從太空俯瞰地球弧線的震撼視角，以及在無重力環境中進行科學實驗與日常生活挑戰與樂趣，啟發學子對宇宙探索的熱情。

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夏漢民太空科技中心長期投入多項國家級太空計畫，包括探空火箭、福衛二號、福衛七號、福衛八號、福衛九號及獵風者衛星等任務，奠定台灣太空科技重要基礎。

立方衛星研發中心致力整合衛星關鍵系統技術，並建構完整應用平台與產業鏈結樞紐，同時強化人才培育與國際合作。成大電機工程學系教授介紹團隊已在二〇二三年及二〇二五年成功發射三枚台灣衛星並持續執行任務，展現低軌衛星自主研發的成果。

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