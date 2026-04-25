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    首頁 > 生活

    曾文水庫蓄水率跌破16％ 33個月新低

    2026/04/25 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    曾文水庫上游仍未降雨，暫無「進帳」。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫上游仍未降雨，暫無「進帳」。（記者吳俊鋒攝）

    鋒面來了，但曾文水庫的上游集水區截至昨天傍晚仍無充沛水氣，「補水」要再等等，使得蓄水率跌破十六％，是卅三個月來的最低，至於供應民生用水為主的南化水庫，上游也未見明顯入流量；水利署南區水資源分署強調，曾文、烏山頭兩水庫合計有效蓄水量仍逾一．二二億立方米，目前台南地區水情正常。

    曾文、烏山頭合計蓄水量仍逾1.22億立方米

    南水分署說，依水利署指示「多調水、多找水、多省水」，全力穩定供水，現階段曾文水庫持續經由曾文南化聯通管，每天輸水廿萬立方米到南化淨水場，雖然高屏溪川流量下降，高雄仍北送清水單日約五萬立方米支援台南。

    由於曾文水庫持續供應一期稻作灌溉，加上正值枯水期，且集水區累積降雨遠低於歷來同期平均，挹注有限，「入不敷出」，蓄水率本月中跌破二字頭，昨天再降至一成六以下，傍晚左右，僅剩十五．七三％；根據南水分署統計資料，是繼二〇二三年七月廿二日的十五．七三％之後，一〇〇七天以來最低，顯見上游降雨真的偏少。而二〇二一百年大旱時，曾文蓄水率低至剩三．八一％。

    南水分署觀測，截至昨晚六點，曾文水庫上游累積降雨不到一毫米，水位標高降至一九九．五七公尺，但連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾一．二二億立方米；南化水庫也沒有進帳，水位標高為一六七．〇四公尺，有效蓄水量三二一五萬立方米，蓄水率是卅七．七二％。

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