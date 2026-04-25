台南捷運藍線 8聯開基地啟動都計變更

台南捷運第一期藍線路線規劃示意圖，全案尚未定案。（南市交通局提供）

B03、B04、B06、B07、B08周邊 規劃商辦、公共服務等用途開發

台南捷運第一期藍線綜合規劃案已獲行政院核定，市府為加速推動捷運建設與整體都市發展，正同步辦理沿線捷運聯合開發基地相關溝通作業，初步盤點八處潛力基地，並啟動都市計畫變更程序。為廣泛蒐集地方意見，下週將舉辦兩場都市計畫公開展覽前的座談會，邀集土地所有權人、沿線居民及相關單位共同參與。

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地主、沿線居民及相關單位參與

台南市交通局表示，捷運藍線路線北起台鐵大橋站，沿省道台一線向南延伸，至台南文化中心一帶後，在中華東路與東門路口轉向東行，銜接仁德轉運站，全線長約八．五五公里，共設置十座車站，行經區域多為台南都市發展核心精華地段，具高度開發潛力與交通轉運需求。

交通局局長王銘德指出，這次針對B〇三、B〇四、B〇六、B〇七、B〇八等站點周邊區域，劃設八處「捷運開發區」，作為未來推動聯合開發的重要基地。捷運開發區除作為車站出入口、人行動線及機電設備空間外，其上部空間亦可進行多元複合開發，包括商業、辦公與公共服務等用途，提升土地使用效率與都市機能。

採公私協力開發 減輕市府負擔

王銘德表示，透過捷運聯合開發機制，地主可提供土地參與開發並共享收益，市府則可取得捷運設施及優質轉乘空間，減輕公共財政負擔，同時提升整體交通服務品質。此模式將促進公私協力，創造雙贏局面，並帶動周邊區域發展。

4月28、30日 中華及德光里辦座談會

交通局說，座談會將作為都市計畫公開展覽前的重要意見蒐集平台，期望透過充分溝通與地方參與，凝聚共識，作為後續都市計畫變更草案調整依據，打造兼具交通效能與城市發展動能的捷運建設藍圖。

兩場座談會將在四月廿八日、卅日下午二點卅分，分別在永康區中華里及東區德光里活動中心舉行，歡迎民眾踴躍參與，共同擘劃捷運藍線沿線發展藍圖。

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