計程車行不當收掛牌費 最高罰9萬

車行不當收取靠行牌照費用，交通部已著手研擬相關對策方案。（記者黃宜靜攝）

少數計程車行長期向靠行的運將們收取高額掛牌費，甚至傳出高達卅五萬元。交通部決心整頓，修法禁止不當費用，違者最高可罰九萬元，並可廢止違法的車行營業執照，最快上半年上路。

交部將修法最快上半年上路

交通部說明，昨天討論汽車運輸業管理規則第九十二─一條，及汽車運輸業審核細則第六條修正草案，已邀請計程車相關工、公會及各主管機關參與，原則都支持交通部的修法方向及條文。

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交通部表示，這次修法重點有三項，第一是針對駕駛人團體反映車行不當收費，或要求向指定對象購車、車貸、保險、參與指定車隊等限制駕駛自由選擇權等不合理行為，明令禁止。

第二是針對車行收取「靠行費」，需經地方公路主管機關核定後登載於機關網頁，車行也需保留收費單據供主管機關查核，以強化收費透明機制與管理，保障駕駛權益。

第三是車行空車額保留的展期，須有地方公路主管機關成立的審議委員會機制審查。交通部表示，未來車行若違反汽車運輸業管理規則，得依公路法處九千元到九萬元罰鍰，並得視情節停止部分營業，最重可廢止其營業執照，若一切順利，希望上半年通過。

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