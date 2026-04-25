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    首頁 > 生活

    機械化軌道養護 台鐵購68輛維修車

    2026/04/25 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    軌框搬運機。（台鐵公司提供）

    軌框搬運機。（台鐵公司提供）

    2028年前陸續交付 可節省維修人力、改善乘客延誤時間

    行政院核定近百億元「軌道結構安全提升計畫」，台鐵公司昨日宣布，將加強鐵路整體結構強度及實施機械化軌道養護作業，採購共五種、六十八輛維修工程車並陸續交付，二〇二八年全數交付完成，實施機械化軌道養護作業。

    台鐵營運路線遍及全國，列車班次日漸密集及提速運轉趨勢下，雖已持續推動軌道PC軌枕化與重軌化，但現行路線仍有大量木枕型道岔持續使用，造成維修困難。

    台鐵公司說明，考量現有養路機械多數已使用逾廿年，設備老舊、故障率偏高，為符合全面機械化作業的需求，亟需增加各項車輛數量。台鐵公司工務處副處長朱我帆表示，「軌道結構安全提升計畫」以「實施機械化軌道養護作業」為核心目標。

    他指出，規劃更新養路機械總經費約四十億元，採購共計六十八輛維修工程車，分為三購案，第一是大型、中型砸道車、軌道整碴車及軌道穩定車等四項，分七批交車，購案進度加速預定在今年提前完成。

    第二是鐵路工程維修車廿輛，分二批交車，預定二〇二八年完成。第三是軌框搬運機七套；截至今年三月，已交付大型砸道車六輛、中型砸道車廿輛、軌道穩定車一輛、軌道整碴車一輛及軌框搬運機七套等。

    台鐵公司表示，預計可在今年底全數交付四十八輛，工程維修車廿輛則預計今年底開始交車，二〇二八年全數完成。

    屆時預計每年可節省維修人力三九六人，乘客延誤時間改善卅％。未來將持續推動道班作業轉型，增加中大型砸道車及工程維修車數量，逐步取代人工養路工作，以全面機械化軌道維修為目標。

    軌道整碴車。（台鐵公司提供）

    軌道整碴車。（台鐵公司提供）

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