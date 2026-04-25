馬太鞍溪急疏濬 已恢復通洪能力

季連成將軍主持光復鄉中繼屋開工祈福，與部落族人一起牽手舞蹈慶祝。（記者花孟璟攝）

清出約2千萬立方公尺土砂

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後滿七個月，因應汛期將至，行政院政委季連成、工程會主委陳金德昨會勘並主持災後中央協調會報。目前馬太鞍溪已疏濬約二千萬立方公尺土砂，政院顧問李孟諺表示，模擬極端情境是三個月內連二個大颱風，疏濬量恐趕不上河道淤積速度，因此南北兩岸都規劃第二道防線，透過還地於河為手段，保護聚落安全。

水利署長林元鵬指出，馬太鞍溪災後累計疏濬約一千八百萬方、花蓮溪四二二萬方，累計二千二百萬立方公尺，在全國各河川分署總動員下，超過一百萬輛次砂石車共同努力完成，目前已恢復通洪能力，今年將再加深加廣疏濬六百萬方，加高及興建高規格堤防，以因應汛期來襲。

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李孟諺說明，如果今年發生三個月內連續二個大型颱風侵襲，疏濬可能會趕不上河道淤積的速度，因第一個颱風會把已疏濬的河道再度填滿泥沙，第二個颱風時發生洪水溢淹。

南北兩岸規劃第二道防線 護聚落安全

他強調，即使第二個颱風造成堤防溢流，不代表防汛破功，而是規劃以還地於河方式紓緩河道壓力，河床寬度從災前四百公尺擴大到一千公尺以上，以第二道堤防圍堵洪水並引流回到花蓮溪，目的是保護後方的人口密集區，將加強宣導說明讓民眾有心理準備避免恐慌，第二道堤防會在六月底完工。

季連成主持原住民中繼屋開工祈福

昨天季連成及陳金德主持原住民中繼屋開工祈福、馬太鞍溪復建橋視察進度，確保如期完工，也會同花蓮縣府、光復鄉公所舉辦災後重建中央協調會報，包括預警發布的雨量條件上修至四百毫米，並聽取縣府提出的撤離收容應變執行計畫。

30日實兵演習 以指導官身分參加

季連成說，花蓮縣府預計卅日舉辦兵推及實兵演練，他將以指導官身分參加，屆時將發布模擬情境及保全範圍、撤離戶數，縣府已把垂直撤離納入選項，關鍵是必須有強力行政介入，要求在紅色警戒發布後縣府及鄉公所逐戶查訪，確保民眾往二樓以上避難，且獨居老人、臥床病人等弱勢族群不能列入垂直撤離對象，須採強制撤離。

季連成將軍（圖右二）昨返馬太鞍溪了解疏濬進度。（記者花孟璟攝）

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