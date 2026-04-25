偷拍學生 42人受害 北市國小籃球狼教練 解聘

台北市某國小籃球隊教練戚冠民多次於學校廁所內，以手機竊錄學生更衣、如廁與身體隱私部位等性影像行為。圖為政黨時代力量、台灣基進17日偕民團齊聚運動部前，呼籲運動部應即刻公開不適任教練資訊，並補強獨立資料庫，拒絕狼師接近兒少。（時代力量提供）

台北市某國小籃球隊教練戚冠民在廁所以手機偷拍學生如廁、更衣畫面，並搜集學生影像個資，受害人數高達四十二人。台北市教育局昨日證實，去年底校方接獲家長通報，隨即展開調查，一日內就解聘該教練，並處終身不得任用，重罰二一〇〇萬元罰鍰。

戚冠民 終身不得任用

戚冠民任職期間多次於學校廁所內，以手機竊錄學生更衣、如廁與身體隱私部位等性影像行為，經校方調查認定構成性騷擾；另其在任職台北市所屬學校期間，分別於不同時點或針對不同學生，未經同意擅自拍攝並搜集影像個資，受害學生共計四十二名，違反個人資料保護法，違法情節重大。

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重罰2100萬元 裁定羈押

北市教育局說明，去年十二月廿九日接獲家長通報，即啟動查處機制；隔天派督學入校了解，並向家長說明，當日即解聘涉案教練，並對相關違規情事從重、從速裁罰二一〇〇萬元。卅一日檢察官拘提該名涉案教練。

當事人於今年一月十五日由法院裁定羈押，分別依違反「個人資料保護法」及「兒童及少年福利與權益保護法」，於今年一月卅日登載至「教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，確保終身不得任用。今年三月，經學校性平調查結果認定性騷擾屬實函送社會局依兒少法續處；社會局依兒少權法規定公布姓名。

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