兒少權法大修 首納兒少工作證

時代力量黨主席王婉諭昨日召開「兒少工作證不能有兩套標準！強制查核不漏接，全面納管補破網」記者會。（記者方賓照攝）

多個政黨同籲「無證不得上工」 確保制度明年上路

睽違十五年「兒少權法」將大修，衛福部草案擬建立「兒少工作證」制度。時代力量主席王婉諭表示，草案存有職類切割、範圍太窄、查核採自願制及缺乏定期檢驗、無外部把關等漏洞，且對家教、學校採雙軌標準，恐出現保護死角。她呼籲行政院儘速送審，並比照國外「無證不得上工」原則，確保制度明年上路。

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王婉諭昨日與多個政黨參選人召開記者會指出，衛福部在「兒少權法」修正草案中納入此制度，但過去兩年，從台北幼兒園、台中棒球隊到新北圍棋班等多起案件顯示，加害者往往早有前科，行政院應加速送案，讓制度明年上路。

正職、兼職或志工 均須持證

王婉諭批評，草案對學校、補習班與兒福機構規範明確且設有罰則，但對運動教練、家教、工作室及宗教帶隊人員，在查核、違規責任及工作證定期更新等面向皆未完善，形同採雙軌標準。澳洲自二〇〇〇年推動兒少工作證，凡接觸兒少者不論正職、兼職或志工皆須持證，台灣應比照成熟制度，避免出現兩套標準。

衛福部：研議修社工師法

此外，剴剴案社工陳尚潔日前被依過失致死罪判處二年有期徒刑，掀起是否須承擔「刑法上保證人地位」爭議。衛福部昨舉行跨領域研商會議，政務次長呂建德表示，法界對保證人地位仍缺乏一致通案標準，衛福部將朝修社工師法方向研議，目標今年下個會期提出，比照醫事人員限縮法律責任。

與會法律學者指出，社工人員並不當然具備保證人地位；即便於特定情境下成立，也不必然直接導致刑事責任，仍須依個案事實與情境，由司法審慎判斷。建議可借鏡醫療體系既有審議或鑑定機制，研議建立社會工作專業審議制度，提供司法審判時同儕專業見解，協助釐清第一線處遇是否符合合理裁量範圍，避免責任認定過度擴張。

衛福部昨日邀請法界和社工界開會，討論後認為保證人地位採個案判斷，非一體適用。（資料照）

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