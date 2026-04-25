3犬追咬 彰化國中生騎車掉水溝受傷

彰化和美太平路又傳狗狗（紅圈）追人事件，這次國中男生騎電動車被追到掉入水溝。（賴清美提供）

彰化縣又發生狗追人事件！縣議員賴清美表示，和美鎮太平路十五隻「狗狗大軍」，上月發生至少十起追咬民眾事件，遭彰化縣動物防疫所與清潔隊聯手抓了十二隻，卻有三隻不知去向，近期得知原來還待在附近，竟然還追著騎電動車的國中男生，導致學生掉到水溝受傷，希望能儘速抓到「漏網之犬」，避免再傷人！

這位國中生的阿公、阿嬤表示，孫子日前騎電動車出門，有三隻狗原本待在路邊，看到孫子騎過去，馬上起身追人，孫子直接撞上路旁水溝的水泥護欄，連人帶車摔入水溝而雙腳受傷，這三隻狗只要見有人騎車過去，就會追人，實在太危險。

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賴清美表示，原本有十五隻狗都是一位婦人飼養，婦人生病住院後，丈夫無力照顧狗，就把狗放出來，才會造成「狗狗大軍」追人、咬傷人事件頻傳，這次追國中生的狗，應該就是上月沒抓到的三隻「漏網之犬」。

動防所指出，如果狗是有飼主所飼養，管理人未善盡責任，可開罰三千元到一萬五千元；和美鎮長林庚壬則指出，將會實地了解情況。

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